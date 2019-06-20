Son Dakika Haberleri: KTB'den pastırma ve sucuk tanıtım çalışması
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KTB'den pastırma ve sucuk tanıtım çalışması

1 saat önce

Kayseri Ticaret Borsası (KTB), Kayseri pastırma ve sucuğunun tanıtımının daha iyi tanıtımının yapılması için harekete geçiyor.

KTB'den pastırma ve sucuk tanıtım çalışması, System.String[]
Kayseri Ticaret Borsası (KTB), Kayseri pastırma ve sucuğunun tanıtımının daha iyi tanıtımının yapılması için harekete geçiyor.
KTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, borsa başkanı Recep Bağlamış, Karpuzatan bölgesinde faaliyet gösteren pastırma ve sucuk üreticileri ile bir araya gelerek sektörün sorunlarını ve çözüm önerilerini konuştu.
Başkan Bağlamış konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:
"Pastırma ve sucuk Kayseri'nin en önemli simgesi durumundadır. Kayseri pastırma ve sucuğunun Türkiye'de hak ettiği noktaya ulaşması için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Karpuzatan bölgemizde faaliyet gösteren sektörün öncü kuruluşları ile bir araya gelerek istişare toplantıları gerçekleştiriyoruz. Kayseri pastırma ve sucuğunun sorunları ve çözüm önerileri konularında önemli mesafeler kat ettiğimizi düşünüyorum. Kayseri Ticaret Borsası öncülüğünde çeşitli periyotlarda görüşmelerimizi devam ettireceğiz. Kayseri pastırma ve sucuğunu daha iyi anlatmak için, İstanbul ve Ankara"da çeşitli etkinlikler düzenlemeyi düşünüyoruz. Ayrıca pastırma ve sucuk festivali düzenleyeceğiz. Bu mesele aslında tüm Kayseri'nin meselesidir. Tüm kurum ve kuruluşlar taşın altına elini koyması gerektiğini düşünüyoruz. Biz Kayseri Ticaret Borsası olarak tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Bu anlamda meseleye destek veren herkese teşekkür ediyoruz."
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:14 Kaynak: AA
Kayseri, Güncel
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