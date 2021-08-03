Konya Ticaret Borsası'ndan yangın bölgesine yem desteği - Son Dakika

Konya Ticaret Borsası (KTB), orman yangınlarının devam ettiği Antalya'nın Manavgat ilçesine hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar için 2 tır yem gönderdi.

KTB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik, yaptığı yazılı açıklamada, yangın nedeniyle ortaya çıkan yem ihtiyacına destek amacıyla harekete geçtiklerini belirtti.

Orman yangınlarının yaşandığı bölgede hayvancılıkla uğraşanların yem ihtiyaçları için yardım tırlarını yola çıkardıklarını aktaran Çevik, şunları kaydetti:

"Üreticilerimizin yangında hayvanları telef olurken, saman ve hayvan yemlerinin bulunduğu ağıl ve depoları da yandı. Bu nedenle hayvanlarına yem temini noktasında büyük bir sıkıntı yaşıyorlar. Onların bu zorlu günlerinde yaralarının sarılmasına yardımcı olmak için yem yardımında bulunuyoruz. Gönderdiğimiz yemler bölgede kurulan yardım toplama merkezi görevlilerine teslim edildi. İhtiyaç halinde yardım malzemelerini bölgeye göndermeye devam edeceğiz."

Çevik, zor günlerin birlik ve beraberlik içinde aşılabileceğine dikkati çekerek, "Manavgat başta olmak üzere yangınlardan etkilenen tüm şehirlerimize tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Cenab-ı Allah, ülkemizi her türlü felaketten muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.