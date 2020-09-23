KTB ile Sarıoğlan Belediyesi arasında tarım ve hayvancılık alanında iş birliği - Son Dakika

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) ile Sarıoğlan Belediyesi arasında tarım ve hayvancılık alanında proje danışmanlık ve eğitim konularında iş birliği yapılması noktasında protokol imzalandı.

Sarıoğlan'lı çiftçilerin analizlerinin KTB'de ücretsiz yapılmasını da içeren protokolün imza töreninde konuşan KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, protokolün diğer alanlarda da örnek olacağına inandığı belirtti.

KTB'nin bünyesinde bulundurduğu laboratuvarların üreticiye fayda sağlamak için kurulduğunu anımsatan Bağlamış, "Sarıoğlan Belediye Başkanımız Bekir Ayyıldırım'a çiftçimizin özel laboratuvarlarda yüksek ücretle yaptırdığı birçok analizi borsamızda yapabileceğimizi ve üreticimizin yararına olması adına gerekirse ücret almayacağımızı belirttik. Bu doğrultuda iki kurum arasında protokol yapma gereği hasıl oldu." diye konuştu.

Bağlamış ayrıca Sarıoğlan çiftçisine gerek duydukları konularda eğitimler verileceğini ve borsa olarak teknik destek sağlayacaklarını da sözlerine ekledi.

Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım ise ilçe halkının büyük bölümünün tarım ve hayvancılıkla geçimini sağladığını anımsatarak imzalanan protokolün ilçe halkının gelirlerine katkı sağlayacağını belirtti.