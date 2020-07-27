KTB'nin 44 deposunda hububat depolanıyor - Son Dakika

Kırşehir Ticaret Borsası (KTB) bünyesinde bulunan Tarım Ticaret Merkezindeki 44 depoda hububat depolanıyor.

Kırşehir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Battal Çelik, AA muhabirine, Kırşehir'in hububat üretiminde de Türkiye'nin önde gelen kentleri arasında olduğunu hatırlattı.

Kent genelinde ilçelerin yanı sıra Kırşehir Ticaret Borsasına ait 44 depoda ürünlerin besiciler ve yeni döneme tohumluk olması amacıyla depolandığını anlatan Çelik, toplam 55 bin ton kapasiteye kadar depolama yaptıklarını söyledi.

Bu yıl yağış nedeniyle hububat sezonunu 1 hafta, 10 gün gecikmeli açtıklarını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Yağmur, hasat dönemini geciktirdi. Hasatta arpa ve buğday tamamlandı, nohut ile devam ediliyor. Borsamızdaki depoların toplam kapasitesi 55 bin ton civarında. Tüccarlar, satın alındıktan sonra ürünleri besicilere ve bir kısmını da tohumluk olarak pazarlıyor. Bu yıl yağmurun bölgesellik göstermesi ve bazı köylerde yağışların az, diğerlerinde çok olması ürünün kalitesinde değişikliklere neden oluyor. Bu da ürün fiyatlarını değiştiriyor. Kırşehir'in hububatta önemli bir merkez olması ve hayvancılığın da çok hızlı gelişmesi nedeniyle hububat kısa sürede satılarak, tüketiliyor."