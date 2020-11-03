KTB ve KAYEMA işbirliğiyle hatıra ormanı oluşturuldu - Son Dakika

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) ile Kayseri Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı (KAYEMA) işbirliğiyle Kocasinan ilçesinde hatıra ormanı oluşturuldu.

Boğazköprü mevkisinde yapılan fidan dikim etkinliğinde konuşan KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, KTB olarak KAYEMA işbirliğinde kente bin fidan kazandıracaklarını söyledi.

KTB olarak amaçlarının fidan dikilen yerde orman oluşmasını sağlamak olduğunu vurgulayan Bağlamış, "Bir fidan bir insan düşüncesiyle hareket ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu tarafa sosyal faaliyetlerde yer aldığımız gibi bundan sonra da gayretlerimiz sürecek. Öncelikle şehrimizde orman alanlarının genişlemesi önemli. Biz de buna katkı sağlamak için buradayız." diye konuştu.

KAYEMA Başkanı Erdoğan Doğan ise Kayseri'yi yeşillendirmek için çaba gösteren herkese teşekkür etti.

Kayseri'nin bozkır bir alanda yer aldığını anlatan Doğan, bu çalışmalarla şehrin yeşillendirileceğini aktardı.

Konuşmaların ardından fidan dikimi gerçekleştirildi.