KTB'ye 10 milyonluk hibe destek

Kayseri, Sivas ve Yozgat illerini kapsayan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Aralık ayı toplantısında Kayseri Ticaret Borsası'nın(KTB)' Çağdaş ve Modern Borsa Ticaret Merkezi' projesine 10 Milyon TL hibe desteği onayladı.

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, onaylanan 10 Milyon hibe destekle ilgili şöyle konuştu:

" Her şeyden önce ORAN'ımızın kıymetli yönetim kurulu başkanı Yozgat Valimiz, Sivas Valimiz, Kayseri Valimiz ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç'a başta olmak üzere, yönetim kurulu üyelerine, gerek ticaret, gerek sanayi odası başkanlarımıza, il genel meclis başkanlarımıza, Sivas'ımızın, Yozgat'ımızın kıymetli belediye başkanlarına projemize verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum."

Üretmek için yeni fikirlerin olması gerektiğini kaydeden Başkan Bağlamış, " Dünya ile rekabet edebilmek, gelişen teknolojiye ayak uydurabilmek için güzel projeler yapıyoruz. ORAN Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle de hayallerimizin gerçeğe dönüşmesini sağlıyoruz " dedi.

Başkan Bağlamış proje ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Çağdaş ve Modern Borsa Merkezi üreticiye ürünlerini değer kaybı olmadan pazarlayabileceği kaliteli ürün doğru fiyat politikasına sahip tarafsız ve güvenilir bir ortam oluşturacaktır. Hububatta katma değerli üretim yapan firmaları da bir araya getirerek kümelenmelerini sağlayacak. Ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilir beşeri ve sosyal sermayesi gelişmiş potansiyellerini değere dönüştürmüş kent ve sosyal altyapısını geliştirerek yaşam kalitesini artırmış, ulaşılabilir Orta Anadolu vizyonuna Çağdaş ve Modern Borsa Merkezi'nin hayata geçirilmesi ile Kayseri adına katkı sağlanmış olacak. Kayseri'yi hububat ve çekirdek ticaretinde Anadolu'nun Kalbi haline getirerek ilimizin ticari faaliyetlerini geliştirerek ekonomi ve istihdama katkı sağlayacağız. Çağdaş ve Modern Borsa Ticaret Merkezi 210 dönümlük bir arazi üzerinde kurulacak olup ilimizdeki üretici ve tüccarların bir araya geldiği, Elektronik Satış Salonu ve Lisanslı Depoların, Yetkili Sınıflandırıcı Laboratuvarının, Hububat dükkanlarının ve borsa hizmet binasının da bulunduğu bir merkez olma özelliğini taşıyacak. Çağdaş ve Modern Borsa Ticaret Merkezi hayata geçtiğinde Kayseri'deki hububat, çekirdek üretici ve tüccarlarına birçok avantajı olmakla birlikte ürünlerini kalite kaybı olmadan Lisanslı Depolarda depolayabilecekler. Ürünlerinin analizlerini teknolojik cihazlarda yaptırabilecekleri Yetkili Sınıflandırıcı Laboratuvarı ve gelişmiş sistemler ile dizaynedilmiş elektronik satış salonuna yönlendirilen ürünlerinin ihale usulü ile satışını gerçekleştirebilecekleri elektronik satış salonunun kullanabilecekler. Elektronik ürün senedi alım satım yapabilecekleri ve borsacılık faaliyetlerinin gerçekleştirildiği borsa merkezinden faydalanabilecekler. Ayrıca projenin gerçekleştirileceği bölgenin lokasyon olarak kuzey çevre yoluna yakın olması, ulaşım açısında oldukça avantajlı konuma sahip olacak." - KAYSERİ