KTO 50 bin maske dağıttı - Son Dakika

Kayseri Ticaret Odası (KTO), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 50 maske dağıttı.

KTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, koronavirüs önlemleri kapsamında KTO tarafından Büyükşehir Belediyesinin de desteğiyle üyelerine ve vatandaşlara 50 bin maske dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, koronavirüsün ekonomik etkilerini azaltmak için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.

Devletin aldığı önlemler çerçevesinde kendilerinin de üyelerinden ve sahadan gelen sorunları raporlayarak üst birliklerine gönderdiklerini aktaran Gülsoy, şunları kaydetti:

"Sağlık açısından alınan önlemler kapsamında da maske kullanımı zorunlu hale getirildi. Üyelerimize faydalı olmak için biz de çalışma başlattık. Valiliğimiz koordinesinde üyelerimizden gelen talepleri değerlendirdik. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç tarafından odamıza 20 bin maske gönderildi. Kendisine teşekkür ediyorum. Biz de 30 bin maske aldık. Sağlık herşeyden önemli. Sağlıklı bir toplumla bütün zorlukları aşabiliriz. Oda olarak üyelerimizin her zaman yanındayız. İhtiyaçları konusunda da yardımcı olmaya çalışıyor, çözüm noktasında hizmet veriyoruz. 50 bin maskeyi yönetim kurulu ve meclis üyelerimizin de yardımlarıyla kent merkezimiz, marketler ve sanayi bölgelerindeki üyelerimize dağıttık."