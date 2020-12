KTO Başkanı Akdoğan " 2021 yılının 2020'nin izlerini silmesini umut ediyoruz "

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, 2020 yılını değerlendirdiği açıklamasında, "Büyük umutlarla başladığımız ama ne yazık ki tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de zor geçen bir yılı geride bırakmak üzereyiz. Bulunan aşılarla birlikte, öngörüldüğü gibi 2021 yılının hem sağlıkta, hem de ekonomide iyi bir yıl olmasını, 2020'nin izlerini bir nebze de olsa silmesini umuyorum" dedi.

Akdoğan yazılı olarak yaptığı açıklamada, " Mart ayından itibaren başlayan pandemi süreciyle birlikte hem sağlıkta, hem de ekonomide çok zor günler geçiriyoruz. Bu süreçte biz Kuşadası Ticaret Odası olarak ve ülkemizdeki tüm oda-borsalar, üyelerimizin sesini duyurmaya, üst kuruluşumuz olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde aralıksız devam ettik. Ekonomiye çok ciddi yansımaları olan süreçte üyelerimizden gelen sorun ve talepleri Birliğimize devamlı olarak aktararak Hükümete iletilmesini sağladık. Birlik Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanların katılımıyla gerçekleşen ekonomi şurasında, sektör meclisleri ve bakanlarla yapılan toplantılarda ve bu süreçte katıldığımız pek çok toplantıda, tüm sektörlerin ve turizm sektörünün sıkıntılarını ve taleplerimizi ilk ağızdan iletme fırsatı bulduk. Son yapılan toplantılarda, turizm bölgelerinde KGF garantili kredilerin ötelenmesi, cirolara göre hibe destekleri, kısa çalışma ödeneği süresinin ve başvuruların uzatılması, yapılandırmalar ve turizm bölgelerinin genel sorunları ilettiğimiz konular arasında yer aldı " diye konuştu.

Ciro kaybı yaşayan işletmelere acil destek verilmesi gerektiğini kaydeden Akdoğan, "Bugün pek çok konuda destek hayata geçti ve geçmeye devam ediyor, ancak yeterli değil. Ciro kaybı yaşayan veya kapanmak zorunda kalan işletmelerimize de en kısa sürede destek verilmesi gerekiyor. Bu konuda da talebimizi ilettik" sözleriyle açıklamasına devam eden Akdoğan, 2020 yılında Kuşadası Ticaret Odası'nın çalışmaları hakkında da bilgi vererek, "Pandemi süreci başladığı andan itibaren hizmet vermeye devam eden Odamızda, alınan önlemler yakından takip edilerek uygulandı ve uygulanmaya devam ediyor. Oda üyelerimizin menfaatleri ve bu süreçten en az zararla çıkmaları, Kuşadası'nın ticari geleceği için lobicilik faaliyetlerimizi sürdürdük ve alınan pek çok tedbiri öncesinde ilettik. Odamızın sosyal medya sayfaları ve web sitesi üzerinden hayata geçen tedbirler, alınan önlemler, genelgeler, duyurular anında üyelerimizle paylaşılıyor. Süreç başladığı anda maske sıkıntısı çeken üyelerimize maske dağıtımı gerçekleştirdik, Devlet hastanesi laboratuvarı, banka şubeleri, SGK ve İŞKUR personellerine siper maske dağıtarak katkıda bulunduk. Odamıza kayıtlı işletmelerin korona virüs temsilcilerine yelek yaptırarak dağıtımını sağladık. Nefes kredisi için finansal katkı yaptık, kredi imkanının genişletilmesini ve üyelerimizin daha fazla yararlanmalarını sağladık. TOBB ve Bakanlık taleplerimiz sonucunda kamu bankalarının can suyu kredisinden üyelerimiz de faydalandı. TOBB gıda yardımlarımızı, bu yıl da ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdık. Burslarımız devam ediyor. Son olarak da, her zaman tekrarladığımız gibi her şeyin başı sağlık dedik ve Devlet Hastanemize korona virüs tedavisinde son derece önemli olan Nazal Yüksek Akışlı Oksijen Terapi Cihazını bağışladık" dedi.

Bu süreçte de diğer kurum ve kuruluşlarla uyum ve istişare içinde çalışmaya devam ettiklerini belirten Akdoğan; "gün birlik olma, birbirimize destek olma günü. Birliğimizin çatısı altında, önemli bir yerde olduğumuz bilinciyle, üyelerimizin sorunlarını çözmek için elimizi taşın altına koyuyor, var gücümüzle çalışıyoruz. Pandemi sürecinin, bulunan aşıların insan sağlığına olumlu etkileriyle en kısa sürede olumsuz etkilerinin silinmesini, 2021 yılının tüm insanlığa sağlık ve bereket getirmesini diliyorum" diye konuştu. - AYDIN