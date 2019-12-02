Son Dakika Haberleri: KTO Başkanı Gülsoy 2019 Üçüncü Çeyrek Büyüme Rakamlarını Değerlendirdi
Son Dakika Güncel KTO Başkanı Gülsoy 2019 Üçüncü Çeyrek Büyüme Rakamlarını Değerlendirdi - Son Dakika

KTO Başkanı Gülsoy 2019 Üçüncü Çeyrek Büyüme Rakamlarını Değerlendirdi

7 saat önce

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye'nin 2019 yılı 3. çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

KTO Başkanı Gülsoy 2019 Üçüncü Çeyrek Büyüme Rakamlarını Değerlendirdi, System.String[]

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye'nin 2019 yılı 3. çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.


Büyüme rakamlarının beklentileri karşıladığını belirten Gülsoy, "Türkiye istatistik kurumu (TUİK) verilerine göre, Türkiye ekonomisi 2019 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 0.9 büyüdü. Ekonomi 2018'in son çeyreğinde ve 2019 yılının ilk iki çeyreğinde daralmıştı. Ekonomiden 3 çeyrek sonra sınırlı da olsa olumlu bir haber geldi. Büyüme, beklentilere paralel gerçekleşti. Hükümetin aldığı önlem ve uyguladığı politikalar iş dünyasına olumlu yansıdı. Bu rakamlar, moralimizi yeniden yükselterek 2020 yılı için iyi bir başlangıç oldu" dedi.


Mal ve hizmet ihracatı, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 5,1 arttığını kaydeden başkan Gülsoy, GSYH'yi oluşturan faaliyetlere de değinerek 2019 yılının üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla zincirlenmiş hacim endeksi olarak tarım sektörünün katma değeri yüzde 3,8, sanayi sektörünün yüzde 1,6 artarken, inşaat sektörünün yüzde 7,8 azaldığını belirtti. - KAYSERİ

Kayseri, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türk diplomat paylaştı, Yunan basını ayağa kalktı: Sınırlar değişti!
Kriz sonrası Altun'dan NATO'ya çağrı: Endişelerimize yönelik destek beklemekteyiz Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener: Kuzey Anadolu Fayı, İstanbul için büyük bir tehlike yaratmakta ABD'li senatörlerden Trump'a "Türkiye'ye yaptırım" çağrısı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 21:50:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KTO Başkanı Gülsoy 2019 Üçüncü Çeyrek Büyüme Rakamlarını Değerlendirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]