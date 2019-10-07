KTO Başkanı Gülsoy'dan ABD elçiliğine kınama

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, ABD Büyükelçiliği'nin 'FETÖ ağzı' ile sosyal medya paylaşımını kınadı. Gülsoy ' FETÖ firarisinin MHP Lideri Sayın Bahçeli'ye yönelik sözde tavır ve temennisini beğenen ABD Elçiliğinin bu eyleminin sehven yapıldığına inanmıyoruz. Muhtemel ki Elçilikte görev yapan FETÖ'cüler bu işin içinde. Derhal gerekli soruşturma açılmalı ve sorumlular bulunmalı' dedi. KTO Başkanı Gülsoy, Kayseri'ye zarar verecek spekülasyonlardan da herkesin kaçınması gerektiğinin altını çizdi.



Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy gündeme dair açıklamalarda bulundu. Gülsoy ilk olarak MHP Lideri Bahçeli ile ilgili FETÖ'cü hainlerin paylaşımları ve bu paylaşımları 'beğenen' ABD Büyükelçiliğinin tavrını kınadı. Gülsoy konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:



"MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli, ülkemizin ve milletimizin yanında her zaman dik ve kararlı duruşu ile kamuoyunun kahır ekseriyetinin takdirini kazanmış önemli bir siyasi liderdir. Sayın Bahçeli'nin herkesin maruz kalabileceği mutat bir rahatsızlığını bahane eden malum çevreler ülkemizin istikrarını ve ittifakını bozacak adımlar atmak istemektedir. Bir FETÖ firarisinin, Sayın Bahçeli ile ilgili sözde ahlaksız ve hadsiz arzusu ABD Büyükelçiği'nin sosyal medya hesabında beğenmesi sehven yapılmış bir olay gibi görülemez. Dışişleri Bakanlığımızın uyarısı üzerine Büyükelçilik yetkililerinin özür dilemesi de yeterli değildir. Muhtemel ki bu hamleyi Elçilik bünyesinde istihdam edilen FETÖ artığı bir çalışan yapmıştır. ABD Büyükelçliği kamuya açık bir soruşturma ile ülkemizin iç işlerine müdahale anlamı da taşıyan bu hadsiz girişimin sahiplerine gereğini yapmalıdır. Sayın Bahçeli'nin önümüzdeki günlerde FETÖ artığı hainler ve onların hamilerine en iyi cevabı vereceğinden hiç şüphemiz yok."



KTO Başkanı Gülsoy, zaman zaman bazı çevreler tarafından Kayseri'yi töhmet altında bırakacak söz ve eylemler yapıldığını belirterek 'Başka Kayseri yok. Hepimizin bu şehri gözbebeği gibi koruması gerekir. Şehrimize, şehrimiz ticaretine zarar verecek spekülasyonlardan herkes uzak durmalıdır. Kayseri ile ilgili olumsuz bir algının oluşturulması bu şehre, bu şehir insanına yapılacak en büyük kötülüktür' şeklinde konuştu. - KAYSERİ