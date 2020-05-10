KTO Başkanı Gülsoy'dan Engelliler Haftası mesajı - Son Dakika

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gülsoy, mesajında, toplumu engelli bireyler konusunda daha duyarlı olmaya ve zihinlerdeki engelleri kaldırmaya davet ederek, engellerin hep birlikte aşılması gerektiğini belirtti.

Sosyal yaşamda ve özellikle iş hayatında yer edinmekte büyük zorluklar yaşayan engelli bireylerin karşılaştıkları güçlüklere dikkati çeken Gülsoy, "Bu konuda tüm toplumun bilinçli bir şekilde hareket etmesi gerekiyor. Engellilerimizin hayata engelsiz bir şekilde katılımlarının sağlanması ve yaşam standartlarının yükseltilmesi için toplum olarak, birey olarak, kurum ve kuruluşlar olarak hepimize ayrı ayrı görev ve sorumluluklar düşmektedir." ifadelerini kullandı.

Gülsoy, engellilere yönelik hizmet anlayışının artarak sürdürülmesi ve engelli bireylerin iş hayatında daha etkin rol alabilmeleri için çalışmaların yapılması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Engelsiz bir yaşam için engellilere yardımcı olmak konusunda öncelik verilmelidir. Hayatı paylaşmak için engel yok. Sevgi tüm engelleri ortadan kaldırır. Engelleri hep birlikte aşalım. Bizi ileri taşıyacak, korkusuz kılacak yolun önündeki tek duvar zihinlerimizdeki engeller olacaktır. İnanıyorum ki bu engelleri ortadan kaldırdığımızda toplumumuz hayal ettiğimizin ötesinde güzelliklere imkan verecektir. Engellerin kaldırıldığı bir dünya dileğiyle Engelliler Haftası'nı kutluyorum."