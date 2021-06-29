KTO Başkanı Gülsoy'dan erken seçim talebine tepki Açıklaması

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, son günlerde erken seçim talebinin çokça dillendirildiğini belirterek, " Türkiye, Türk milleti seçimlerden yoruldu. Biz bazı muhalefet partisi liderlerinin söylediği gibi erken seçim filan istemiyoruz." dedi.

Gülsoy, KTO'nun haziran ayı meclis toplantısında, 2021 yılının Ahi Evran Yılı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edildiğini, Ahilik kültürünün yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak amacıyla etkinlik düzenleneceğini ifade etti.

Erken seçimle ilgili taleplere tepki gösteren Gülsoy, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Son günlerde yine erken seçim lafı çokça dillendirilmeye başlandı. Türkiye, Türk milleti seçimlerden yoruldu. Biz bazı muhalefet partisi liderlerinin söylediği gibi erken seçim filan istemiyoruz. Yatırımı, istihdamı, üretimi teşvik edecek, güven ve istikrar ortamının en kısa sürede oluşturulmasını istiyoruz. Bu noktada sorumluluk elbette iktidarda olmakla birlikte muhalefetin de yapıcı bir yaklaşımla sürece katkı vermesini bekliyoruz. Günü gelince sandık milletin önüne gelir ve halkımız sağduyusu ile oyunu kullanır. Sıkıntılı süreçten yeni çıkıyoruz. Tüm enerjimizi ekonomimize vermemiz gerekiyor. Biz iş dünyası olarak seçim lafını duymak istemiyoruz."

Türkiye ekonomisinin salgına rağmen hızlı büyüdüğünü vurgulayan Gülsoy, şöyle devam etti:

"Bu arada salgında istihdamı ve üretimi korumaya yönelik en önemli siperlerimizden biri olan Kısa Çalışma Ödeneği 30 Haziran'da son buluyor. Hizmet sektörünün toparlanması adına biraz daha zamana ihtiyaç var. Ekonomik ve sosyal şartlar tam olarak iyileşene kadar kısa çalışma ödeneğinin sürdürülmesine büyük ihtiyaç vardır. Normalleşmeye yönelik adımlar atılırken genç ve kadın işsizliğinin artmaması için de teşvik ve istihdam artırıcı desteklerin pandemi son buluncaya kadar devam etmesi fayda sağlayacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanımız, yeni bir nefes kredisinin müjdesini verdi. Daha evvel olduğu gibi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve KGF'nin iş birliği ile 2'si katılım bankası olmak üzere 10 bankamızın, tüm oda ve borsalarımızın desteği ile uygulamaya sokuldu. Varlık sebebimiz olan üyelerimiz için bizim de üzerimize düşeni yaptığımızdan şüpheniz olmasın. Nefes kredisi paketinin yeni normalleşme dönemini daha da kolaylaştıracak bir doping olduğunu düşünüyoruz."

Toplantıya konuk olarak katılan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da belediyenin kentsel dönüşüm çalışmaları başta olmak üzere ilçe genelinde yapılan yatırımları anlattı.