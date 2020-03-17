KTO Başkanı Gülsoy'dan 'Ödeme Kolaylığı' talebi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi KTO Başkanı Gülsoy'dan 'Ödeme Kolaylığı' talebi - Son Dakika Ekonomi

KTO Başkanı Gülsoy'dan 'Ödeme Kolaylığı' talebi

6 saat önce

Kayseri Ticaret Odası(KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Gülsoy, korona virüs salgınından turizm, ulaşım, otel ve lokanta başta olmak üzere etkilenen çok sayıda sektör olduğunu belirterek vergi, SGK Primi gibi ödemelere kolaylık getirilmesini talep etti.

KTO Başkanı Gülsoy'dan 'Ödeme Kolaylığı' talebi, System.String[]

Kayseri Ticaret Odası(KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Gülsoy, korona virüs salgınından turizm, ulaşım, otel ve lokanta başta olmak üzere etkilenen çok sayıda sektör olduğunu belirterek vergi, SGK Primi gibi ödemelere kolaylık getirilmesini talep etti.


KTO Başkanı Gülsoy, yaptığı yazılı açıklamada, dünyayı kasıp kavuran korona virüsü salgınına ilişkin sürecin Türkiye'de zamanında alınan önlemler sayesinde başarıyla yönetildiğini söyledi. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'ya teşekkür eden Başkan Gülsoy, bakanlığın, "Salgınlarda olaylar panikle kontrolden çıkar. Tedbir ve panik, birbirinin zıttıdır. Tebdirleri sıkı tutalım. Virüsle temas ihtimalini sıfırlayalım" açıklaması çok önemlidir. Türkiye'nin bu süreçten en az zararla çıkabilmesi için mevcut üretim ve ticari yapıyı korumaya yönelik tedbirlerin de erkenden alınması gerektiğine dikkat çeken Gülsoy, "Koronavirüs sürecini halkın sağlığı açısından bugüne kadar çok başarılı biçimde yürüten hükümetimizin, işletmelerimizin ayakta kalması için de her türlü tedbiri alarak destek vereceğinden şüphemiz yok" dedi. Başkan Gülsoy, dünyada yaşanan ekonomik durgunluktan çıkış sürecinde ticari faaliyetlerin devam ederek istihdamın korunması açısından işletmelerin desteklenmesinin önemli olduğuna dikkat çekti. Ticarette de üretimde de sınırların tüm dünya olduğuna dikkat çeken Gülsoy, "Tüm dünyada hammadde üreticilerinden, lojistik sağlayıcılarına kadar sektörleri etkileyen süreç Odamızda üyelerimizin temsil edildiği aralarında motorlu kara taşıtları ticareti, sigorta acenteleri ve aracıları, otel, lokanta, eğlence yerleri ve benzer hizmet firmaları, yük ve yolcu taşımacılığı, güvenlik ve temizlik, mimarlık, mühendislik, unlu ve sütlü gıda ürünleri ve üretimi ve ticareti meslek komiteleri başka olmak üzere, 41 meslek komitemizin tamamını etkiledi" diye konuştu.


KTO Başkanı Gülsoy, " Devletimizden salgından etkilenen sektörlerimiz için Vergi, SGK primi gibi ödemelere kolaylık getirilmesini talep ediyoruz" dedi. - KAYSERİ

Sosyal Güvenlik Kurumu, Kayseri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:53 Kaynak: İHA
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