KTO Başkanı Gülsoy'dan özel bankalara çağrı: "Risk alın, iş dünyasının yanında olun" - Son Dakika
Son Dakika Güncel KTO Başkanı Gülsoy'dan özel bankalara çağrı: 'Risk alın, iş dünyasının yanında olun' - Son Dakika

KTO Başkanı Gülsoy'dan özel bankalara çağrı: "Risk alın, iş dünyasının yanında olun"

6 saat önce

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, koronavirüsle mücadele sürecinde, güç kaybetmemesi için reel sektöre destek olan kamu bankalarına teşekkür ederken, "Ne zaman risk alacaksınız?

KTO Başkanı Gülsoy'dan özel bankalara çağrı:

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, koronavirüsle mücadele sürecinde, güç kaybetmemesi için reel sektöre destek olan kamu bankalarına teşekkür ederken, "Ne zaman risk alacaksınız? İş dünyasının yanında olacaksanız" diye seslenerek özel bankalara da destek çağrısında bulundu.

KTO Başkanı Gülsoy, yazılı bir açıklama yaparak, Tüm dünya daha önce hiç tecrübe etmediği, Yeni tip koronavirüsle dinamik bir süreç yaşadığını belirtti. Türkiye'nin de içinde bulunduğu 210 ülke, pandemi sürecinin sosyal ve ekonomik etkilerinden en az hasarla çıkmak için özel çabalar harcadığının altını çizen Gülsoy, önemli olan bu salgının kalıcı olumsuz etkilerinden kurtulmak ve başarıya ulaşmak için yegane yol; devlet, millet, reel ve özel sektörün dayanışma, birlik, beraberlik olduğuna dikkat çekti.

Bu zorlu süreçte Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu çatısı altında yer alan bankalar eşit sınav vermediğine vurgu yapan Başkan Gülsoy, Finans sektörümüz ve reel sektör birbirlerinin varlık sebebidir. Pandeminin etkilerini minimuma indirmek açısından kamu bankalarının gösterdiği gayret takdir toplamaktadır. Reel sektörün finansman ihtiyaçları için başvurduğu özel bankalar, sergiledikleri tutumla sınıfta kalmıştır. Sürekli şikayetlerin geldiği bu günlerde özel bankalarımız "Risk alıp, iş dünyasının ve üyelerimizin ihtiyaç duyduğu bugünlerde yanında olmayacak ta ne zaman olacaklar? " dedi.

Saflarımızı sıklaştırmanın bugünlerde önemli olduğunu kaydeden Başkan Gülsoy, "Herkes bu salgın nedeniyle imkanları dahilinde yardımcı olmalı. Hepimiz risk alıp, insanlarımızın sağlığı korumak ve bu kötü günlerden kurtulmak için çalışmalıyız. Geçtiğimiz gün Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak'ta özel bankalarla yaşanılan sıkıntıları değinmiş ve harekete geçmemelerini eleştirmişti. Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Özel Bankalarımız bu zor süreçte kar odaklı yaklaşım sergilemek yerine iş dünyasına yardımcı olmalılar. Sorumluluklarını yerine getirip mağduriyet yaşanmasının önüne geçmeliler. İyi zamanda kar artırıp kötü zamanda meydana terk edip kenara çekilmek yanlış bir tutumdur. Üzerlerine düşeni yerine getirerek kamu bankalarımız gibi destek vermeliler. Ekonomimizi dinamik tutmak için gayret göstermeliyiz" diye konuştu. - KAYSERİ

Ömer Gülsoy, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 04:49 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Üreticilerden vatandaşa çağrı: Panik yapmayın, 6 aylık gıda ve içecek stoğumuz var
Koronavirüsü yenen profesör, immün plazma bağışçısı oldu E-ticaret şirketi Amazon, Fransa'daki tüm depolarını kapattı Kalın, "Ülke genelinde neden sokağa çıkma yasağı getirilmedi?" sorusuna yanıt verdi: Ekonomiye maliyeti ağır olurdu Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki, küvete girip oyuncaklarıyla poz verdi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür etti Kadıköy'de müzisyenler, evlerinden çıkamayan komşularına terasta dansözlü konser verdi Karantinadaki koronavirüs hastaları, market alışverişinde yakalandı Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi İBB'den Avcılar'daki metrobüs kazasına ilişkin açıklama: Şoför baygınlık geçirdi Avcılar'da kafa kafaya çarpışan metrobüslerin kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı Son Dakika: "Biz Bize Yeteriz" kampanyasında 1 milyar 720 milyon lira toplandı
Bilim insanlarından yeni araştırma: Koronavirüs 4 organa daha zarar veriyor Bilim insanlarından yeni araştırma: Koronavirüs 4 organa daha zarar veriyor         
22:56
DSÖ, korona önlemleri gevşetilmeden önce yerine getirilmesi gereken 6 şartı sıraladı DSÖ, korona önlemleri gevşetilmeden önce yerine getirilmesi gereken 6 şartı sıraladı         
22:51
Arda'dan Galatasaray mesajı: Umarım gönlümdeki yere giderim Arda'dan Galatasaray mesajı: Umarım gönlümdeki yere giderim         
22:48
Kalın, Kalın, "Ülke genelinde neden sokağa çıkma yasağı getirilmedi?" sorusuna yanıt verdi: Ekonomiye maliyeti ağır olurdu         
22:23
PSG'den ülkesindeki sağlık çalışanlarına ücretsiz yemek PSG'den ülkesindeki sağlık çalışanlarına ücretsiz yemek         
21:55
Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki, küvete girip oyuncaklarıyla poz verdi Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki, küvete girip oyuncaklarıyla poz verdi         
21:52
Rize'nin yengesi İrina Moroziuk, yine sınırları zorladı Rize'nin yengesi İrina Moroziuk, yine sınırları zorladı         
21:45
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı         
21:30
Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür etti Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür etti         
21:18
Kadıköy'de müzisyenler, evlerinden çıkamayan komşularına terasta dansözlü konser verdi Kadıköy'de müzisyenler, evlerinden çıkamayan komşularına terasta dansözlü konser verdi         
21:07
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 753 artarak 17 bin 920'ye yükseldi Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 753 artarak 17 bin 920'ye yükseldi         
21:01
Karantinadaki koronavirüs hastaları, market alışverişinde yakalandı Karantinadaki koronavirüs hastaları, market alışverişinde yakalandı         
20:46
Mescid-i Aksa koronavirüs nedeniyle Ramazan ayında da ibadete kapalı olacak Mescid-i Aksa koronavirüs nedeniyle Ramazan ayında da ibadete kapalı olacak         
20:29
Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi         
19:37
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi         
19:33
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi         
19:23
Oğuzhan Özyakup, Feyenoord'da kalmak istiyor Oğuzhan Özyakup, Feyenoord'da kalmak istiyor         
19:14
İBB'den Avcılar'daki metrobüs kazasına ilişkin açıklama: Şoför baygınlık geçirdi İBB'den Avcılar'daki metrobüs kazasına ilişkin açıklama: Şoför baygınlık geçirdi         
19:13
Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türk vatandaşlarının sayısı 320'ye çıktı Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türk vatandaşlarının sayısı 320'ye çıktı         
19:11
Gamze Pala'yı katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: Silahım tutukluk yapınca bıçak çektim Gamze Pala'yı katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: Silahım tutukluk yapınca bıçak çektim         
19:03
Avcılar'da kafa kafaya çarpışan metrobüslerin kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı Avcılar'da kafa kafaya çarpışan metrobüslerin kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı         
19:02
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 140 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 140 bini aştı         
18:59
Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı         
18:41
Ambulansı takip ederek hastaneye gelen köpek, 5 gündür yoğun bakımdaki sahibini bekliyor Ambulansı takip ederek hastaneye gelen köpek, 5 gündür yoğun bakımdaki sahibini bekliyor         
18:40
Son Dakika: Son Dakika: "Biz Bize Yeteriz" kampanyasında 1 milyar 720 milyon lira toplandı         
18:37
Şehit Fatih Durhan'ın cenaze namazını kıldıran imam babadan ders gibi sözler Şehit Fatih Durhan'ın cenaze namazını kıldıran imam babadan ders gibi sözler         
18:33
Inter, 1 milyon koruyucu maske bağışladı Inter, 1 milyon koruyucu maske bağışladı         
18:22
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısı için insan üzerindeki testlere gelecek hafta başlayacak Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısı için insan üzerindeki testlere gelecek hafta başlayacak         
18:14
İzmir'de görev başında kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti İzmir'de görev başında kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti         
17:40
Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan ağır küfürlü kavganın görüntüleri ortaya çıktı Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan ağır küfürlü kavganın görüntüleri ortaya çıktı         
17:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2020 23:12:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KTO Başkanı Gülsoy'dan özel bankalara çağrı: "Risk alın, iş dünyasının yanında olun" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]