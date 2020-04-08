KTO Başkanı Gülsoy'dan Polis Haftası mesajı - Son Dakika
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KTO Başkanı Gülsoy'dan Polis Haftası mesajı

6 saat önce

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Polis haftası münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

KTO Başkanı Gülsoy'dan Polis Haftası mesajı, System.String[]

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Polis haftası münasebetiyle bir mesaj yayımladı.


Başkan Gülsoy, polis denilince akıllara emniyet, asayiş, huzur ve güvenin geldiğini vurgulayarak "Bugünlerde bizler evlerimizde kalırken, onlar her türlü risk ve tehditlere karşı görev yapmakta, insanımızın salgından korumak için canla başla mücadele etmektedir." dedi.


Başkan Ömer Gülsoy, mesajından şunları söyledi :


"Türk polisimizin fedakar ve görev aşkıyla yaptığı çalışmaları halkımıza güven ve gurur vermektedir. Huzur, güven ve istikrar; gelişme ve kalkınma hedefine giden yolda duyulan en büyük ihtiyaçtır. Huzur ve güvenimizi 175 yıldır sağlayan da, kuşkusuz güvenlik güçlerimizdir, Türk Polis Teşkilatı'mızdır. Türk polis teşkilatı, suç ve suçluyla mücadelede cesaret nişanesi, Vatana, millete, bayrağa sevgide cevval bir sadakat timsali, masum ve mağdurları korumada asalet numunesidir. " ifadelerini kullandı.


"TÜRK POLİS TEŞKİLATI'MIZA MİNNETTARIZ"


Türk Polis Teşkilatı'nın, tam 175 yıldır şan ve şerefle yürütülen bir görev ahlakını temsil ettiğini dile getiren Başkan Gülsoy, "Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin Ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak; huzur ve asayişi temin etmek, suç işlenmesini önlemek ve suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri bulunan ve bu görevleri başarıyla yerine getiren Polis Teşkilatımıza minnettarız. " dedi.


"POLİSİMİZ SALGINLA DA MÜCADELE EDİYOR"


Başkan Gülsoy, kutlama mesajında Covid-19 salgınıyla mücadele sürecinde Türk Polis Teşkilatı'nın üstlendiği büyük sorumluluğa da dikkat çekti.


Gülsoy, şunları kaydetti:


"İçinde bulunduğumuz salgınla mücadele döneminde sadece ilgili kurumlar değil, Polis teşkilatımız ve güvenlik güçlerimiz de ortaya büyük bir seferberlik örneği koymuştur. Bizler evlerimizde otururken Polisimiz, insanımızı salgından koruyabilmek için canla başla mücadele etmekte, gece-gündüz demeden mesai halinde bulunmaktadır. Bizlerin bu süreçte imtina ederek çıkmamız gereken sokaklarda, onlar her türlü risk ve tehditle karşı karşıya görev yapmakta, milletin sıhhat ve selameti için yoğun bir gayret ve çaba göstermektedir. Bu dahi bizim ne kadar şanslı ve polislerimiz sayesinde ne kadar güvende olduğumuzu fazlasıyla göstermektedir. Süreçte Kayseri başta olmak üzere, yurdun dört bir yanında görev alan tüm polislerimize kolaylıklar diliyor, işte bu duygu ve düşüncelerle 175 yıldır fedakarca çalışan Türk Polisine teşekkür ediyor, tüm emniyet mensuplarımızın Polis Haftasını kutluyorum. Görevi başında şehit düşen polislerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyorum. Görevleri başında olan tüm polis teşkilatımıza ve ailelerine sağlık, mutluluk ve esenlik dolu nice yıllar diliyorum." - KAYSERİ

Polis Haftası, Ömer Gülsoy, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 12:37 Kaynak: İHA

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