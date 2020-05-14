KTO Başkanı Gülsoy'dan

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomide dengeleri değiştirdiğini belirterek, sicil affının tam manada uygulanması gerektiğini belirtti.

Gülsoy, yaptığı açıklamada, tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgınının küresel bir krize neden olduğunu, salgının ekonomik tahribatını azaltmak için ülkelerin çeşitli önlemler aldığını ve Türkiye'de de birçok yeni düzenleme ve destek paketinin devreye alındığını hatırlattı.

Alınan önlemler ve uygulanan tedbirlerle salgının yavaşladığını, normalleşme sürecinin başladığını anımsatan Gülsoy, bu süreçte bankalardan kredi kullanamayan KOBİ'lerin sıkıntılı günler yaşadığını belirtti.

Bankaların kredi verirken mali yapısı güçlü şirketleri tercih ettiğini kaydeden Gülsoy, "Krediye asıl ihtiyacı olan üyelerimizin talepleri karşılanmıyor. Sürekli şikayetler geliyor. Bankalar kredi dağıtıyor ancak gerçekte kredi tabana yayılmıyor, reel ekonomiye dönmüyor, piyasayı hareketlendirmiyor." ifadelerini kullandı.

Sicil sıkıntısı olanların kredi almak için başvurdukları bankaların kapısından eli boş döndüklerini belirten Gülsoy, salgın sonrası yaşanan küresel kriz sürecinde krediye ve desteğe ihtiyacı olanların daha önceden sicili bozulmuş KOBİ'ler olduğuna dikkati çekti.

"Sicil affının en kısa sürede çıkarılmasını bekliyoruz"

Finansmana erişim sıkıntısı yaşayan büyük bir kesim bulunduğuna işaret eden Gülsoy, şöyle devam etti:

"Biz üyelerimize kredi vermek için çalışıyoruz, bankalar da vermemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Sicil affının gerçek manada uygulanmasını istiyoruz. Ufak tefek problemi olan KOBİ'lerimizin ufak bir dokunuşla çarklarını döndüreceğine inandığımız firmalara kredilerin kullandırılmasını istiyoruz. Birçok üyemiz bu konuda sıkıntılarını dile getiriyor. Piyasadaki birçok işletmenin kurtuluşu sicil affının çıkarılması gereklidir. Firmaların kaldığı yerden yeniden ticaretlerine devam etmesinin yolu açılmalıdır. Sicil affını yaparken tüm firmaları aynı kefeye koymak iyi niyetli, küçük bir destek ile yola devam edebilecek firmalara haksızlık yapmak olacaktır. İş dünyası olarak sicil affının en kısa sürede çıkarılmasını bekliyoruz."

Kovid-19 salgınının hayatı ve iş yapış modellerini hiç olmadığı kadar dijitalleştirdiğine de değinen Gülsoy, e-ticaret ve e-ihracatı merkeze alan çalışmalara öncelik verilmesi gerektiğini bildirdi.