KTO Başkanı Gülsoy, faiz indirimi kararını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel KTO Başkanı Gülsoy, faiz indirimi kararını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

KTO Başkanı Gülsoy, faiz indirimi kararını değerlendirdi Açıklaması

6 saat önce

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz indirim kararına ilişkin, "Faizlerdeki düşüşlerin devam etmesi yatırımlara ve istihdama önemli katkılar sağlayacaktır.

KTO Başkanı Gülsoy, faiz indirimi kararını değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz indirim kararına ilişkin, "Faizlerdeki düşüşlerin devam etmesi yatırımlara ve istihdama önemli katkılar sağlayacaktır. " ifadesini kullandı.

Gülsoy, yazılı açıklamasında, Merkez Bankası tarafından politika faizinin yüzde 11,25'ten yüzde 10,75'e indirilmesi kararının piyasaları canlandıracağına, girişimci ve yatırımcıları umutlandıracağına inandıklarını belirtti.

Geçen hafta bankaların aldığı faiz ve komisyonlarla ilgili de önemli bir düzenleme yapıldığını anımsatan Gülsoy, şunları kaydetti:

"Yapılan bu düzenleme ile hem faiz kaleminde hem de komisyon kaleminde önemli bir iyileşme yaşandı. Faizler düştükçe, ülke olarak hedeflerimize daha emin adımlarla yürüyoruz. Bu gelişmeler ışığında iş dünyasının hareket kabiliyetini sınırlayan geçmiş yüklerinin hafiflemesi sağlanacak. İşletmelerin de bütçesinde göz ardı edilemeyecek bir yer tutan finansman maliyetleri azalacak ve artık yatırımlara kanalize olacak. Bu da daha fazla üretim daha fazla istihdam demek. İş dünyasını motive eden bu önemli adımlar, bu yılın ülkemizin yılı olacağına dair umutları artırmaktadır."

Gülsoy, çalışmaktan vazgeçemeyeceklerini belirterek, "Devletin milletten, milletin de devletten aldığı güçle, birbirimize daha çok güvenerek gücümüze güç katma yolunda ilerleyeceğiz. Faizlerdeki düşüşlerin devam etmesi yatırımlara ve istihdama önemli katkılar sağlayacak. Alınan bu kararla birlikte finansmanda tek haneye doğru yapılan bu kararlı yürüyüşten oldukça memnunuz." ifadelerini kullandı.

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:56 Kaynak: AA
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