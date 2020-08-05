KTO Başkanı Gülsoy ihracat rakamlarını değerlendirdi - Son Dakika

KTO Başkanı Gülsoy ihracat rakamlarını değerlendirdi

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri'de Temmuz ayında ihracatın, geçtiğimiz yıla oranla yüzde 2,8 büyüdüğünü, geçtiğimiz Haziran ayına göre yüzde 11,4 oranında arttığını belirtti.

KTO Başkanı Gülsoy ihracat rakamlarını değerlendirdi, System.String[]

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri'de Temmuz ayında ihracatın, geçtiğimiz yıla oranla yüzde 2,8 büyüdüğünü, geçtiğimiz Haziran ayına göre yüzde 11,4 oranında arttığını belirtti. Başkan Gülsoy, Temmuz ayında ihracatın 2020 yılının en yüksek rakamlarına ulaştığını söyledi.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İhracat rakamlarını değerlendirdi. Pandemi sonrası ihracattaki toparlanmanın Temmuz ayında hızlanarak sürdüğünü belirten Başkan Gülsoy, "Kayseri'nin 2020 yılı 7 aylık ihracat rakamları incelendiğinde yüzde 9, ülke genelinde bu oranın ise yüzde 13,7 olduğunu ifade etti. Temmuz 2020 ihracat verilerini değerlendiren Başkan Gülsoy, "2019 yılı için Kayseri ihracat rakamı Temmuz ayı 185 milyon Dolar iken TİM verilerine göre 2020 yılı Temmuz ayı 190 milyon 213 bin 543 Dolar olmuştur. Kayseri Serbest Bölgemiz Temmuz ayında 44 milyon 309 bin dolar ihracat gerçekleştirmiştir. Toplamda Kayseri'nin ihracatı 234 milyon 522 bin dolara çıkmıştır. Artış yüzde 2,8 oranında gerçekleşmiştir. Ayrıca 2020 yılı Haziran ayına göre 170 milyon 639 bin 855 Dolar olan ihracatımız yüzde 11,4 oranında artmıştır. 2019 yılı Türkiye ihracat rakamı ilk 7 ay için 104 milyar 296 milyon 114 bin dolar iken 2020 yılı Türkiye ihracat rakamı ilk 7 ay için 90 milyar 32 milyon 481 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Azalış oranı yüzde 13,7 oranında gerçekleşmiştir. Kayseri dış ticaretine göre ise 2020 yılı Temmuz döneminde 1'inci ihracat pazarımız her zaman olduğu gibi Irak'tır. Almanya, ABD, Birleşik Krallık, İtalya gibi ülkelerde de ihracat miktarları artmıştır" dedi.

Sektörler bazında Kayseri ihracat oranlarını da değerlendiren KTO Başkanı Ömer Gülsoy, "2020 yılı gerek Temmuz ayı için gerekse ilk yedi aylık verileri göz önüne alındığında Kayseri yerelinde hazır giyim ve konfeksiyon, otomotiv endüstrisi, iklimlendirme sanayii, mobilya, kağıt ve orman ürünleri, çimento cam seramik ve toprak ürünleri ve halı sektöründe artış gerçekleşirken elektrik elektronik, çelik, tekstil ve hammaddeleri sektörlerinde azalmıştır" diye konuştu.

Başkan Gülsoy rakamlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Tüm dünyayı etkileyen Korona virüs salgınına karşı ülkemiz iyi bir sınav vermiştir. Salgın nedeniyle dünyada ekonomik anlamda çok zor günler yaşanırken ülkemizde ihracatımız artmış, pazarlarımız genişlemiştir. Bu yılın ikinci çeyreğinde AB ekonomisinin yüzde 11,9, ABD ekonomisinin ise yüzde 32,9 küçüldüğü dikkate alındığında ülkemiz ihracat rakamlarının ne kadar önemli ve anlamlı olduğu ortaya çıkmıştır. Pandemi sonrası ihracattaki toparlanma temmuz ayında da hızlanarak sürmüştür. Ülkemiz ve şehrimizdeki İhracat rakamlarımız 2020 yılının en yüksek rakamlarıdır. Önümüzdeki aylarda da ihracatımızın yükseleceğine ve Türkiye ekonomisinin normalleşme adımlarıyla güçlü bir çıkış yapacağına inancımız tamdır. İş dünyası olarak bu denli zorlu tablo karşısında umutsuzluğa kapılmadan, memleketimiz ve ülkemiz için daha fazla çalışmanın ve gayretin içerisinde olacağız" dedi. - KAYSERİ

Ömer Gülsoy, Kayseri, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 11:20

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi KTO Başkanı Gülsoy ihracat rakamlarını değerlendirdi - Son Dakika Ekonomi
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