KTO Başkanı Gülsoy ile Yeşilhisar Belediye Başkanı Taşyapan'dan yeni yıl mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel KTO Başkanı Gülsoy ile Yeşilhisar Belediye Başkanı Taşyapan'dan yeni yıl mesajı - Son Dakika

KTO Başkanı Gülsoy ile Yeşilhisar Belediye Başkanı Taşyapan'dan yeni yıl mesajı

7 saat önce

Kayseri Ticaret Odası(KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ve Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

KTO Başkanı Gülsoy ile Yeşilhisar Belediye Başkanı Taşyapan'dan yeni yıl mesajı, System.String[]

Kayseri Ticaret Odası(KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ve Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

KTO Başkanı Gülsoy mesajında, 2019'un iş dünyası için dolu dolu geçmediğini ancak 2020'den umutlu olduklarını belirtti.

Hükümetin zamanında ve doğru alınan tedbirlerle iş dünyasının daima yanında olduğunu hissettirdiğini aktaran Gülsoy, şunları kaydetti:

"2020 yılında daha çok üretecek, ürettiğimizi yatırıma çevirerek ekonomiye daha çok katkı sağlayacak, devler ligine adımızı yazdıracağız. Hepimizin kaygısı ve amacı ortak. 2020 yılında her şeyin daha iyi olacağına inanıyorum. 2020 yılının, Kayseri'de girişimcilik ve yatırımın arttığı, özel sektörümüzün kendisini daha da geliştirdiği, yenilediği, ihtiyaç duyulan yatırımlar için yeni adımların atıldığı unutulmayacak bir yıl olması temennisiyle tüm üyelerimizin, camiamızın ve hemşehrilerimizin yeni yılını kutluyorum. Birlik beraberlik içinde sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yıl geçirmeyi diliyorum."

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan'ın mesajı

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan da mesajında 2020 yılının sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederek, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da ülke olarak birbirimize kenetlenerek yolumuza var gücümüzle devam edeceğiz. 2020 yılının ülkemiz, milletimiz ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Halit Taşyapan, Yeşilhisar, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 04:06 Kaynak: AA
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