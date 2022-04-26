KTO Başkanı Gülsoy, nisan ayı olağan Meclis toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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KTO Başkanı Gülsoy, nisan ayı olağan Meclis toplantısında konuştu Açıklaması

26.04.2022 20:33
KTO Başkanı Gülsoy, nisan ayı olağan Meclis toplantısında konuştu Açıklaması

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, "Makro dengelerinde istikrarı sağlayan, kırılganlıklarını azaltan, üretimi ve yatırımı olabildiğince teşvik eden Türkiye, dünyadaki yeni güç dengesinin önemli oyuncularından biri olacaktır.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, "Makro dengelerinde istikrarı sağlayan, kırılganlıklarını azaltan, üretimi ve yatırımı olabildiğince teşvik eden Türkiye, dünyadaki yeni güç dengesinin önemli oyuncularından biri olacaktır." dedi.

KTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, nisan ayı olağan Meclis toplantısında konuşan Gülsoy, Rusya- Ukrayna Savaşı ile küreselleşmede yeni bir sürece girildiğini belirtti.

Rusya-Ukrayna Savaşı ile küresel insani felaketlere bir yenisinin daha eklendiğini savunan Gülsoy, "Sayın Cumhurbaşkanımızın barış yönünde ortaya koyduğu müthiş çabayı takdirle izliyor ve paylaşıyoruz. Geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de Türkiye'nin, hem Rusya hem de Ukrayna ile ilişkilerini titizlikle ve dengeli bir şekilde yürütmesi kritik önem taşıyor." dedi.

Gülsoy, birlik ve beraberliğin önemli olduğu bir dönemden geçildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye Batı'nın 'üretim, yatırım ve lojistik' üssü haline gelmeye, belki de hiç bu kadar yakın olmamıştı. Bunu ülkemizin 'aracı' değil 'üretici' özelliğini geliştirecek şekilde kullanabilirsek, büyük başarılar bizi bekliyor. Türkiye, bu süreçte, bölgesindeki hiçbir ülkenin vazgeçemeyeceği bir konuma yükseldi. Sözgelimi lojistik sıkışıklığından mustarip olan Avrupa, Türk nakliyecilerin geçişlerine koyduğu engelleri, kısa süre önce birbiri ardına kaldırmaya başladı. Makro dengelerinde istikrarı sağlayan, kırılganlıklarını azaltan, üretimi ve yatırımı olabildiğince teşvik eden Türkiye, dünyadaki yeni güç dengesinin önemli oyuncularından biri olacaktır."

İhracatın bu süreçte önemli bir ivme kazanmasını beklediklerini hatırlatan Gülsoy, yeni pazarların talebine karşılık verebilmek için üretime yönelik yatırımların hızla devam edeceğini düşündüklerini dile getirdi.

Gülsoy, enflasyonun tüm dünyanın sorunu olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Dünya buraya nasıl geldi. Amerika'nın tarihinde son 40-50 yılda en yüksek enflasyonu yaşaması. Avrupa'nın yine yüksek enflasyon yaşaması, geçmişten gelen sorunlar, merkez bankalarının uyguladığı gevşek para politikalarının yarattığı enflasyon, pandeminin küresel talep ve tedarik zinciri akışına getirdiği kısıtlamalar ve sorunların yarattığı yüksek emtia fiyatları, Rusya-Ukrayna Savaşı, savaş kaynaklı küresel ticaretteki azalma ile emtia fiyatlarındaki rekor fiyatlar enflasyonu bütün dünyada sorun haline getiriyor. Enflasyon ile mücadelede bizlerin çaba göstermesi devlet kurumları, reel ve finans sektörü el ele vererek mücadele etmesi gerekiyor. Şimdiye kadar yaşadığımız sorunların nasıl üstesinden geldiysek bunun da inşallah üstesinden geliriz."

Kredi olanaklarına da değinen Gülsoy, "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 50 milyar lirası turizm sektörüne, 100 milyar lirası ise ihracatçıya olmak üzere 150 milyarlık yüzde 9'a kadar inen faizle kredi olanağı, yatırıma dönük çok olumlu etki yaratacak. Yine Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan ilave istihdama destek paketini gençlerimize deneyim kazanma açısından ve işverenlerimiz açısından bir fırsat olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

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Ömer Gülsoy, Türkiye, Kayseri, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KTO Başkanı Gülsoy, nisan ayı olağan Meclis toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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