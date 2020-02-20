Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, Merkez Bankası tarafından politika faizinin yüzde 11.25'ten yüzde 10.75'e indirilmesi kararının piyasaları canlandıracağına, girişimci ve yatırımcıları umutlandıracağına inandığını söyledi.



Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 50 baz puan düşürerek yüzde 11,25'ten yüzde 10,75'e indirmesine ilişkin açıklama yaptı.



KTO Başkanı Gülsoy, "Merkez Bankası son altı toplantıda aralıksız bir indirim süreciyle politika faizini 13,25 puan aşağıya çekti. Piyasalarımızı canlandıran ve iş dünyasını heyecanlandıran bu indirimler, yatırımcılarımızın ve girişimcilerimizin yolunu açmıştır. Faizlerdeki düşüşlerin devam etmesi yatırımlara ve istihdama önemli katkılar sağlayacaktır. Alınan bu kararla birlikte finansmanda tek haneye doğru yapılan bu kararlı yürüyüşten oldukça memnunuz" dedi.



Geçtiğimiz hafta bankaların aldığı faiz ve komisyonlarla ilgili de önemli bir düzenleme yapıldığını belirten KTO Başkanı Gülsoy, " Yapılan bu düzenleme ile hem faiz kaleminden hem de komisyon kaleminde önemli bir iyileşme yaşandı. Faizler düştükçe, ülke olarak hedeflerimize daha emin adımlarla yürüyoruz. Bu gelişmeler ışığında iş dünyasının hareket kabiliyetini sınırlayan geçmiş yüklerinin hafiflemesini sağlayacak. İşletmelerinde bütçesinde göz ardı edilemeyecek bir yer tutan finansman maliyetleri azalacak ve artık yatırımlara kanalize olacak. Bu da daha fazla üretim, daha fazla istihdam demek. İş dünyasını motive eden bu önemli adımlar, bu yılın ülkemizin yılı olacağına dair umutları artırmaktadır. Her zaman belirttiğim gibi bizler çalışmaktan vazgeçemeyeceğiz, devletin milletten, milletin de devletten aldığı güçle birbirimize daha çok güvenerek gücümüze güç katma yolunda ilerleyeceğiz" diye konuştu.



Finansman koşullarında yaşanan iyileşmelerin, iç talepten enflasyona kadar pek çok alandaki olumlu yansımasının yılın ikinci çeyreği itibariyle daha belirgin olacağına dikkati çeken Ömer Gülsoy, "Geçen hafta açıklanan sanayi üretim rakamlarından da gördük ki üretimde güçlü ve istikrarlı bir toparlanma var. Ticari tarafta kredi kullanımı artıyor. Bu göstergeler iş dünyamızın azmini ve çabasını net şekilde ortaya koyuyor" ifadesini kullandı. - KAYSERİ