KTO Başkanı Gülsoy, "Salgın, 3. dünya savaşı gibi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel KTO Başkanı Gülsoy, 'Salgın, 3. dünya savaşı gibi' - Son Dakika

KTO Başkanı Gülsoy, "Salgın, 3. dünya savaşı gibi"

7 saat önce

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, korona virüs sürecinde yaşanan sıkıntıya yönelik olarak, "Düşmanın kim olduğunu bilmiyoruz.

KTO Başkanı Gülsoy,

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, korona virüs sürecinde yaşanan sıkıntıya yönelik olarak, "Düşmanın kim olduğunu bilmiyoruz. Sanki bir 3. dünya savaşı gibi" dedi.


KTO Başkanı Ömer Gülsoy, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunduğu konuşmasın da, korona virüs salgınını değerlendirdi. Gülsoy, "lke olarak 100 yıllık Cumhuriyet tarihimize ve dünyanın yaşamına baktığımızda dünyada da çok şeyler oldu. 1. ve 2. Dünya savaşını gördük, kıtlıkları gördük, ülke olarak darbeleri gördük, krizleri gördük. Her dönemde bir sıkıntı yaşandı. Rahat olduğumuz bir günde olmadı. Ben 9 yaşından beri ticareti içerisindeyim. Bu 50 yıllık ticareti hayatı gözümüzün önüne geldiğinde sıkıntılar, darbeler, darbeye teşebbüsler, ekonomik sıkıntılar ve krizler Bunların da hepsini gördük ama bu salgın bambaşka bir şey. Kiminle savaştığımız belli değil. Düşmanın kim olduğunu bilmiyoruz. Sanki bir 3. Dünya Savaşı gibi. Dünyada bütün ülkeleri de kapsamış durumda ve bütün ülkelerde etkilendi. İnşallah bir an öncede bitecektir" ifadelerini kullandı.


"E-ticaret ülkemizde zirve yapacak"


Gülsoy, "E-ticaretin en büyük kuralı güvendir. Yaşamın kuralı da güvendir. İnsanlar birbirlerine olan güveni kaybetmemeli. Şuan ki bu salgının ülkemiz bazında da hafif atlatılmasının yegane sebebi güvendir. Eğer devlet millet, millette devlete güvenirse, bir ve beraber olarak bizim üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir olumsuz bir şey yok. Her birinin üstesinden geliriz ama güvenmek gerekir. Bizim mutlaka kurumsallaşmamız ve markalaşmamız lazım. Bunların yanında bizim dijital ortamda e-ticarete ve e-ihracata yatırım yapıp buna önem vermemiz gerektiğini gösteriyor. E-ticaret ile dünyanın her tarafına ulaşabiliyorsunuz. Aralık ayında dünya bu salgınla tanıştığında ve şuanda son 2 ay içerisinde e-ticaret önümüzdeki 3-4 sene içerisinde alacağı yolu 2 ay içerisinde aldı. Bizim ülkemizde e-ticaret zirve yapacak ama bu hemen olacak bir şey değil. Önümüzdeki yıllar içerisinde olabilecek bir şeydir. Önümüzde 3-4 yıl içerisinde gideceği yolu geçtiğimiz 2 yıl içerisinde aldı ama gideceği çok yolu var. Biz e-ticaret ile ilgili çok eğitim verdik" dedi.


Savunma sanayine değinen Gülsoy, "Nasıl ki sınır ötesi harekatlarda bizim milli bir savunma sanayiye ihtiyaç duyduğumuzu ve bunun ihtiyacından dolayı yapılan yatırımlarla bugün İHA'larımız, SİHA'larımız var. Bunların hiçbirini biri bize vermezdi. Onun için bizim kendi kendimize yeter olmamız lazım. Nasıl ki milli sanayiye yatırım yaptıysak, milli tarıma ve sağlık sektörüne de yatırım yapmamız lazım. Dışa bağımlılıktan kurtulmamız lazım. Biz her zaman 'Tam bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti' diyoruz. Siyasi ve ekonomik olarak tam bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti olmalıyız. Ekonomik olarak da dışa bağımlılıktan kurtulmamız lazım. Onun içinde sağlık sektörüne, milli tarıma, milli savunma sanayiye, daha açıkçası yerlileşmeye ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.


Özel bankaların bu süreçte esnafa yardımcı olması gerektiğini dile getiren KTO Başkanı Gülsoy, konuşmasını şöyle tamamladı:


"Avrupa Birliği kendilerine bile yardımcı olmadı. Biz bütün dünyaya insanlığımızı göstermeye çalıştık. Biz insanlığımızı yaşarken, önümüze bakarken, çalışma aşkıyla ülkemizi ve milletimizi nasıl rahat ettirebiliriz diye gayret ederken dolarla da oynuyorlar. Dünyada şuanda müthiş bir dolar furyası var. Sıkıntıların içerisinde insanların ödemelerini yapmaları için nakde ihtiyaçları var. Onun için dolara doğru bir yönelme var. Doların 6.50 TL'ye kadar inmesini bekliyoruz. Çünkü afaki bir durum yok. sıkıntılı bit süreçten geçiyoruz ama bunu doların üzerine de bağlamanın bir anlamı yok. Kamu bankaları elini taşın altına koyuyor ama özel bankalarında koymalarını istiyoruz. Bir işletme kolay olarak büyümüyor. Küçücük bir işletme dahi kolayına bir hale gelmiyor. İnsanlar belli bir emek veriyorlar ama masraf ediyorlar. Bizim bu insanlara yardımcı olmamız lazım. Şu süreçte kredi kullanacak olan adamın kredi kartı ödemesinde bir düzensizlik var ise bunları görmeyin. Zaten olsa ödeyecek. Bizde zaten bu kredileri ödesinler diye veriyoruz. Bu konuda birkaç tane sorun var ama onlar çözüldü." - KAYSERİ

Ömer Gülsoy, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 02:57 Kaynak: İHA


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