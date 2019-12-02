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Son Dakika Güncel KTO Başkanı Gülsoy, TATSO Yönetim Kurulu toplantısına katıldı - Son Dakika

KTO Başkanı Gülsoy, TATSO Yönetim Kurulu toplantısına katıldı

6 saat önce

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Berlin'de düzenlenen Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) 14. Genel Kurul toplantısına katıldı.

KTO Başkanı Gülsoy, TATSO Yönetim Kurulu toplantısına katıldı, System.String[]

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Berlin'de düzenlenen Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) 14. Genel Kurul toplantısına katıldı.


KTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, oda ve borsa başkanlarının oluşturduğu heyet, kurul öncesi bilgilendirme ve istişare toplantılarında bir araya gelerek ülkeler arasındaki ticaret hacmini değerlendirdi.

Başkan Gülsoy, burada yaptığı konuşmada, Türk-Alman dostluğunun uzun bir tarihi geçmişi olduğunu belirtti.

Almanya'nın, Türkiye'nin en önemli ticaret ortağı konumunda bulunduğunu ve Türkiye'deki en önemli yatırımcı ülke olduğunu kaydeden Gülsoy, "Türkiye'ye yatırım yapanlar kazanacaktır." ifadesini kullandı.

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 05:12 Kaynak: AA
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