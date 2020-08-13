KTO Başkanı Gülsoy, "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesindeki firmaları tebrik... - Son Dakika

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) " Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde yer alan firmaları tebrik etti.

Gülsoy, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl listede 13 Kayseri firmasının kenti temsil ettiğini belirtti.

Geçtiğimiz yıl listede 12 Kayseri firmasının yer aldığını anımsatan Gülsoy, şunları kaydetti:

"Bu yıl listede 13 firmamızın yer alması bizleri mutlu etti. Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan sıkıntılar sonucunda dünya ekonomisi olumsuz etkilendi. Bütün bu yaşanılan olumsuzluklara rağmen firmalarımız azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürüp, en zor faaliyet koşullarında dahi ülkemize ve şehrimize karşı olan sorumluluklarını fedakarca yerine getirdi. Yaşanan tüm zorluklara rağmen, yatırımlarıyla iş ve AŞ üreterek Türk ekonomisinin yanında olduğunu gösteren sanayicilerimize teşekkür ediyoruz."

Gülsoy, listede yer almayı hak eden daha çok şirketin olduğunu belirterek, önümüzdeki zamanlarda ülke ekonomisine katkı sağlamaya hep birlikte devam edileceğini aktardı.