KTO Başkanı Gülsoy:

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ticaret yolları ve merkezlerinde değişikler ortaya çıkabileceğini ve Türkiye'nin birçok sektörde alternatiflerden birisi olabileceğini bildirdi.

KTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, nisan ayı olağan meclis toplantısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle video konferans yoluyla gerçekleştirildi.

Meclis toplantısına telefonla bağlanan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, uyum içerisinde çalışmayı gerektiren bir süreçte olduklarını ve istikrarlı bir şekilde bu süreci devam ettirerek koronavirüs salgınından kurtulacaklarını belirtti.

Koranavirüs salgınının ekonomiye etkilerini değerlendiren KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ise salgın nedeniyle sağlık, finansal piyasalar ve reel ekonominin etkilendiğini aktardı.

"Bu kriz yaşamış olduğumuz ekonomik krizlerden çok farklı." diyen Gülsoy, ülkelerin içe kapandığını ve ticaretin imkansız hale geldiğini ifade etti.

Üretimin yavaşladığını ve talebin daraldığını vurgulayan Gülsoy, "Şüphesiz salgının hepimizi yakından ilgilendiren boyutu reel ekonomi noktasında. Bu süreçte insan kaynağımızın kaybedilmemesi, işletmelerimizin faaliyetlerini yürütmesi büyük önem taşıyor. Bu çerçevede ekonomi politikalarının gelir ve istihdam kaybını önlemeye ve telafiye yönelik atacağı adımlar büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi önemli destekler içeriyor"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) koordinasyonunda pandemi krizinin ilk başından itibaren sektörlerin en az hasar görmesi için çalıştıklarını belirten Başkan Gülsoy, ekonomi yönetiminin de kriz tedbirlerini belirlediğini, salgının ekonomik etkilerini azaltmak için Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketinin açıkladığını hatırlattı.

Gülsoy, paketin, dünyanın içinde bulunduğu ekonomik konjonktür dikkate alındığında, birçok kesimin beklediği önemli destekleri içerdiğini bildirdi.

Kovid-19 ile ilgili sürecin dinamik bir süreç olduğunu, ne zaman biteceğinin şu an için bilinmediği için zor bir dönemden geçildiğini anlatan Başkan Gülsoy, şunları kaydetti:

"Sonuçta bu kriz geride kalacak, ekonomiye ilişkin önemli değişimleri de beraberinde getirecek gibi görünüyor. Dünya ekonomisinin fabrikası gibi imalat sanayi üretiminin yaklaşık yüzde 35'ini gerçekleştiren Çin'in bu durumu koruması çok mümkün olmayabilir. Bu pay azalmaya aday görünüyor. Ticaret yolları ve merkezlerinde değişikler ortaya çıkabilir. Birçok büyük firmanın alternatif tedarik merkezleri oluşturma gayretini görebiliriz. Çin'de salgının ortaya çıkmasının ardından gördüğümüz gibi ülkemiz birçok sektörde alternatiflerden birisi olabilir. Bu salgından da mesajlar çıkarmalıyız."