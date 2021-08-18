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KTO Başkanı Gülsoy ve KAYSO Başkanı Büyüksimitci Savunma Sanayi Fuarı'nda - Son Dakika

KTO Başkanı Gülsoy ve KAYSO Başkanı Büyüksimitci Savunma Sanayi Fuarı'nda

18.08.2021 09:37
KTO Başkanı Gülsoy ve KAYSO Başkanı Büyüksimitci Savunma Sanayi Fuarı'nda, System.String[]

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ve Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda düzenlenen...

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ve Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda düzenlenen IDEF'21 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na katılarak Kayserili firmaları ziyaret etti.

Savunma sanayinin en önemli buluşma platformu olan 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'21), 17-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında İstanbul Büyükçekmece'deki Fuar ve Kongre Merkezi'nde Türkiye'nin savunma gücünü gözler önüne serecek. Bin 236 firma ve temsilcinin katıldığı IDEF'21'in açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dün gerçekleştirildi.

Türk Savunma sanayii teknolojilerini yerinde incelemek için İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'ne giden Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ile Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, yaptıkları ortak açıklamada şu ifadelere yer verdiler:

"Ülkemizin savunma sanayisinde son yıllardaki gelişimini ve geldiğimiz son noktayı yerinde görmek bizleri onurlandırdı ve gururlandırdı. Sergilenen ürün ve sistemler Türk savunma sanayisinin geldiği noktayı tüm dünyaya gösteriyor. Yerli ve milli projelere yapılan katkılar, ürün ve hizmetlerin yer aldığı fuarda, bizlerde Kayserili firmalarımızı ziyaret ettik. Şehrimizden ortağı olduğumuz Kayseri İleri Malzemeler (KİM) Sanayi ve Teknoloji A.Ş., ve ASPİLSAN Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yanı sıra Batron Enerji A.Ş., Formal Alaşımlı Metal Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. Mega Bilgisayar Ticaret Limited Şirketi firmalarımızda fuarda yer aldı. Firmalarımıza müthiş bir rağbet var. İlgiden bizlerde son derece memnunuz. Kayseri olarak savunma sanayisinden daha fazla pay alacağımıza inancımız tamdır. Savunma sanayiini de daha üst noktalara çıkaracağımıza da inanıyoruz. Savunma sanayinin yerli yazılımlar ile desteklenmesi son derece önemli. Fuarda Global çapta savunma ve teknoloji alanında yüzlerce ürün sergileniyor. 2 yılda bir uluslararası olarak düzenlenen fuara sürekli katılımın artması savunma sanayisinin başarısıdır. Başlangıcından bugüne kadar IDEF'in dünya çapında hak ettiği saygın konuma gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederiz."

Başkan Gülsoy ve Başkan Büyüksimitci'nin stantlarına olan ziyaretlerinden dolayı memnuniyetlerini dile getiren firma sahipleri ise, şehir ekonomisine, ülke ekonomisine katkı sağlayacak bu tür organizasyonların oldukça önemli olduğunu vurgulayarak bizzat ziyarette bulunarak desteklerini esirgemeyen Başkanlara teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ

KTO Başkanı Gülsoy ve KAYSO Başkanı Büyüksimitci Savunma Sanayi Fuarı'nda
KTO Başkanı Gülsoy ve KAYSO Başkanı Büyüksimitci Savunma Sanayi Fuarı'nda
KTO Başkanı Gülsoy ve KAYSO Başkanı Büyüksimitci Savunma Sanayi Fuarı'nda
KTO Başkanı Gülsoy ve KAYSO Başkanı Büyüksimitci Savunma Sanayi Fuarı'nda
KTO Başkanı Gülsoy ve KAYSO Başkanı Büyüksimitci Savunma Sanayi Fuarı'nda

Kayseri Sanayi Odası, Türkiye, Kayseri, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel KTO Başkanı Gülsoy ve KAYSO Başkanı Büyüksimitci Savunma Sanayi Fuarı'nda - Son Dakika


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