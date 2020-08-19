KTO Başkanı Gülsoy yaşam merkezinde korana virüs denetimi yaptı - Son Dakika

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, korona virüs tedbirleri kapsamında yaşam merkezi'nde denetim yaptı.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, İçişleri Bakanlığınca "Sağlık hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelindeki tüm alanları kapsayacak şekilde uygulanan korona virüs tedbirleri kapsamında kent merkezinde bulunan yaşam merkezini denetledi. Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç ile Yaşam Merkezi'ni ziyaret eden Başkan Gülsoy, kontrollü sosyal hayat döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenerek yayımlanan rehberlerde yer alan kurallara ve alınması gereken önlemlere ilişkin sorumlulukların yerine getirilip getirilmediğini yerinde inceledi.

"Sağlık hepimiz için" sloganıyla tüm alanları kapsayacak şekilde genel covid-19 denetimin gerçekleştirildiğini belirten Başkan Gülsoy, "Tüm dünyayı etkileyen salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kuralları için denetim yaptık. Bugünkü yaptığımız denetim ülkemizde tüm il ve ilçelerimizde gerçekleştirildi. Sayın Vali Yardımcımız Mehmet Sadık Tunç ve polis ekiplerimizle "Sağlık hepimiz için" mottosu ile şehrimizin önde gelen Yaşam Merkezi'ndeki iş yerlerimiz ve vatandaşlarımızı ziyaret ederek ikazlarda bulunduk. Ülkemiz gelen korona virüs salgınında yaşanan artışlar nedeniyle maske, fiziki mesafe ve işyerleri için belirlenmiş kurallara uyulması büyük önem arz ediyor. Korana virüs, alacağımız tedbirlerden daha güçlü değil. Yaptığımız denetimlerde gördük ki vatandaşlarımız kurallara uyuyorlar. Yaşam Merkezi ve içerisinde bulunan işletmelerimizin de tedbirlerini aldıklarını yerinde denetledik. Ateşimiz ölçüldü, vatandaşlarımız için dezenfektan ve maskelerinde hazır olduğunu gözlemledik. Burada amaç ceza yazmak değil, farkındalık oluşturmak. Kurallara uyan Yaşam Merkezi'ndeki iş yerlerimize ve vatandaşımıza da teşekkür ediyorum. Birlik olup virüsü yenelim! Cezalara değil, virüse tedbir alalım! Sağlık çalışanlarımızın da bugüne kadar verdiği emek ve mücadelelerini de unutmayalım. Buna göre tedbirleri de elden bırakmayalım" ifadelerini kullandı.

Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç da yaptığı açıklamada, " Benim katıldığım ikinci denetim. Vatandaşlarımız ve iş yerlerimizde yaptığımız denetimlerde çok şükür arzu ettiğimizin ötesinde kurallara uyma var. Buda bizi mutlu ve memnun ediyor. Hepimiz biliyoruz ki kurallara uymak öncelikli kendi sağlığımız, ailemizin, çevremizin, yakınlarımızın aslında tüm topluma karşı sorumluluğumuz. Yakın şehirlerimize zaman zaman ziyaretlerimiz oluyor. Kayseri'de bu anlamda kurallara uymanın çok daha üst düzeyde olmasını görmekten mutluluk duyuyoruz. İnşallah bunu artırarak devam ettirilmesini arzu ediyoruz. Vatandaşlarımızın bu konudaki duyarlılığından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KAYSERİ