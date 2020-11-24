KTO Başkanı Gülsoy yeni ekonomik stratejileri değerlendirdi Açıklaması

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, yeni ekonomik stratejinin üç ayağını oluşturan fiyat, finansal ve makroekonomik istikrarı sağlayacak adımların beraberinde güveni getireceğini bildirdi.

Kayseri Ticaret Odasının kasım ayı meclis toplantısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, video konferans yöntemiyle yapıldı.

Toplantıda konuşan KTO Başkanı Gülsoy, Türkiye'nin döviz, faiz ve enflasyon politikalarına yönelik yeni strateji geliştirdiğini söyledi.

"Bu politikaların merkezini güven ve istikrar oluşturmalı." diyen Gülsoy, güven ve istikrar içinde erken seçimin konuşulmadığı, salgından etkilenen perakende ticaretini ve sabit gelirlileri rahatlatacak adımlar atılması gerektiğini dile getirdi.

Gülsoy, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili gelinen son noktaya değinerek, "Virüs 11 aydır dünyayı, 8 aydır da ülkemizi tehdit etti. Bu virüse yakalanırken hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 400 bini geçti. Öyle anlaşılıyor ki test çalışmalarında son aşamaya gelindiğini gördüğümüz aşı bulununcaya kadar biz virüsle yaşayacağız." dedi.

Toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomik program ve uygulamalarla ilgili verdiği mesajlarını da değerlendiren Gülsoy, şunları kaydetti:

"Uzun süreden bu yana ilk defa Cumhurbaşkanımızın ağzından 'Milletimizin geleceğe güvenle bakabilmesi için gerekirse acı ilaçları içeceğiz' sözcüğünü duyduk. Döviz, faiz ve enflasyon uygulamaları noktasında Türkiye yeni bir süreç yaşıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada bir süredir uygulanan 'düşük faiz, yüksek kur' yerine bundan sonra 'yüksek faiz, dengeli kur' politikasına döndüğümüzü söyledi. Bu strateji gereği de Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu geçtiğimiz perşembe günü 10,25 olan faiz oranını 475 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkarttı. Reel faiz ise bundan bir kaç puan daha yüksek. Ekonomi yönetimindeki değişiklik ve faizlerin yükselmesi ile birlikte bir ara 8,5 lirayı geçen dolar ve 10 liraya dayanan avro stabil hale geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Yüksek faizle bizler gerçek anlamda yatırım yapabilir miyiz? Sizler bu işin içindesiniz. İstihdam üretebilir misiniz? Mümkün değil. İhracata yönelik adım atabilir misiniz, o da mümkün değil. Bizim bu noktada dikkatli olmamız lazım ve yüksek faize yatırımcıyı ezdirmememiz gerekiyor' sözlerinin altına imzamı atarım. Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi yüksek faizin olduğu yerde yatırım olmaz. Finansa ulaşım maliyeti de artar. Ama bu 'acı ilacı' bir süre daha hep birlikte içmek zorunda kalacağız gibi gözüküyor."

"İş dünyası olarak en az 2 yıl daha seçim lafını duymak istemiyoruz"

Pandemiden dolayı herkesin hedeflerini yeniden gözden geçirmesi gerektiğini vurgulayan Gülsoy, "Yeni ekonomik stratejinin üç ayağını oluşturan fiyat, finansal ve makroekonomik istikrarı sağlayacak adımlar, beraberinde güveni de getirecek ve iş dünyası gözünün önünü görmeye başlayacak. İnşallah önümüzdeki yıldan başlayarak Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'e kadar istikrarlı bir büyüme yakalayacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin seçimlerden yorulduğuna değinen Gülsoy, erken seçim istemediklerini, yatırımı, istihdamı, üretimi teşvik edecek güven ve istikrar ortamının en kısa sürede oluşturulmasını arzuladıklarını kaydetti.

Gülsoy, muhalefetin de yapıcı bir yaklaşımla sürece katkı vermesini beklediklerini belirterek "İş dünyası olarak en az 2 yıl daha seçim lafını duymak istemiyoruz." dedi.

Meclis toplantısına katılan Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Şahin Demirci ve SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül de TBMM tarafından kabul edilen 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun ile ilgili meclis üyelerini bilgilendirdi.