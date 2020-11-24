KTO Başkanı Gülsoy yeni ekonomik stratejileri değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

KTO Başkanı Gülsoy yeni ekonomik stratejileri değerlendirdi Açıklaması

24.11.2020 17:05
KTO Başkanı Gülsoy yeni ekonomik stratejileri değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, yeni ekonomik stratejinin üç ayağını oluşturan fiyat, finansal ve makroekonomik istikrarı sağlayacak adımların beraberinde güveni getireceğini bildirdi.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, yeni ekonomik stratejinin üç ayağını oluşturan fiyat, finansal ve makroekonomik istikrarı sağlayacak adımların beraberinde güveni getireceğini bildirdi.

Kayseri Ticaret Odasının kasım ayı meclis toplantısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, video konferans yöntemiyle yapıldı.

Toplantıda konuşan KTO Başkanı Gülsoy, Türkiye'nin döviz, faiz ve enflasyon politikalarına yönelik yeni strateji geliştirdiğini söyledi.

"Bu politikaların merkezini güven ve istikrar oluşturmalı." diyen Gülsoy, güven ve istikrar içinde erken seçimin konuşulmadığı, salgından etkilenen perakende ticaretini ve sabit gelirlileri rahatlatacak adımlar atılması gerektiğini dile getirdi.

Gülsoy, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili gelinen son noktaya değinerek, "Virüs 11 aydır dünyayı, 8 aydır da ülkemizi tehdit etti. Bu virüse yakalanırken hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 400 bini geçti. Öyle anlaşılıyor ki test çalışmalarında son aşamaya gelindiğini gördüğümüz aşı bulununcaya kadar biz virüsle yaşayacağız." dedi.

Toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomik program ve uygulamalarla ilgili verdiği mesajlarını da değerlendiren Gülsoy, şunları kaydetti:

"Uzun süreden bu yana ilk defa Cumhurbaşkanımızın ağzından 'Milletimizin geleceğe güvenle bakabilmesi için gerekirse acı ilaçları içeceğiz' sözcüğünü duyduk. Döviz, faiz ve enflasyon uygulamaları noktasında Türkiye yeni bir süreç yaşıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada bir süredir uygulanan 'düşük faiz, yüksek kur' yerine bundan sonra 'yüksek faiz, dengeli kur' politikasına döndüğümüzü söyledi. Bu strateji gereği de Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu geçtiğimiz perşembe günü 10,25 olan faiz oranını 475 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkarttı. Reel faiz ise bundan bir kaç puan daha yüksek. Ekonomi yönetimindeki değişiklik ve faizlerin yükselmesi ile birlikte bir ara 8,5 lirayı geçen dolar ve 10 liraya dayanan avro stabil hale geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Yüksek faizle bizler gerçek anlamda yatırım yapabilir miyiz? Sizler bu işin içindesiniz. İstihdam üretebilir misiniz? Mümkün değil. İhracata yönelik adım atabilir misiniz, o da mümkün değil. Bizim bu noktada dikkatli olmamız lazım ve yüksek faize yatırımcıyı ezdirmememiz gerekiyor' sözlerinin altına imzamı atarım. Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi yüksek faizin olduğu yerde yatırım olmaz. Finansa ulaşım maliyeti de artar. Ama bu 'acı ilacı' bir süre daha hep birlikte içmek zorunda kalacağız gibi gözüküyor."

"İş dünyası olarak en az 2 yıl daha seçim lafını duymak istemiyoruz"

Pandemiden dolayı herkesin hedeflerini yeniden gözden geçirmesi gerektiğini vurgulayan Gülsoy, "Yeni ekonomik stratejinin üç ayağını oluşturan fiyat, finansal ve makroekonomik istikrarı sağlayacak adımlar, beraberinde güveni de getirecek ve iş dünyası gözünün önünü görmeye başlayacak. İnşallah önümüzdeki yıldan başlayarak Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'e kadar istikrarlı bir büyüme yakalayacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin seçimlerden yorulduğuna değinen Gülsoy, erken seçim istemediklerini, yatırımı, istihdamı, üretimi teşvik edecek güven ve istikrar ortamının en kısa sürede oluşturulmasını arzuladıklarını kaydetti.

Gülsoy, muhalefetin de yapıcı bir yaklaşımla sürece katkı vermesini beklediklerini belirterek "İş dünyası olarak en az 2 yıl daha seçim lafını duymak istemiyoruz." dedi.

Meclis toplantısına katılan Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Şahin Demirci ve SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül de TBMM tarafından kabul edilen 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun ile ilgili meclis üyelerini bilgilendirdi.

Ticaret, Kayseri, Türkiye, Faiz, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi KTO Başkanı Gülsoy yeni ekonomik stratejileri değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Arınç'ın istifasını duyuran İletişim Başkanlığı, "Görevinden affını talep etti" ifadesini değiştirerek yeni paylaşım yaptı El Bab'da bomba yüklü araçla saldırı: 5 ölü, 18 yaralı Arınç'ın istifa metninde dikkat çeken ifadeler var: Yargı, ekonomi ve başka alanlarda reformlara ihtiyaç var Son Dakika! Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etti Sosyal medya devi Facebook, İzmirli depremzedeler için 1 milyon TL'lik yardım yapacak Ordu Kurul Kalesi'nde 2 bin yıllık büstler ve 300 basamaklı merdiven bulundu Sokaklarda tek başına yaşıyordu! Cansız bedeni dere kenarında bulundu Kış iyice yüzünü gösteriyor! Meteoroloji il il kar ve fırtına uyarısında bulundu
2. Lig ekibi Turgutluspor, deplasmanda Denizlispor'u 2-1 yenerek kupadan eledi 2. Lig ekibi Turgutluspor, deplasmanda Denizlispor'u 2-1 yenerek kupadan eledi         
17:05
Melih Gökçek'ten Arınç'ın istifası hakkında ilk yorum: Bence yetmez Melih Gökçek'ten Arınç'ın istifası hakkında ilk yorum: Bence yetmez         
16:44
ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu         
16:10
Amasya elmasına Afrika'dan talip çıktı Amasya elmasına Afrika'dan talip çıktı         
15:57
Üvey babasını öldüren 15 yaşındaki çocuğun ifadesi kan dondurdu: Rastgele ateş açtım Üvey babasını öldüren 15 yaşındaki çocuğun ifadesi kan dondurdu: Rastgele ateş açtım         
15:39
Isparta'da bu köye muhtar dayanmıyor! 5'inci muhtar Isparta'da bu köye muhtar dayanmıyor! 5'inci muhtar "inşaattan düştüm" diyerek istifa etti         
15:25
Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan hakkındaki dokunulmazlık açıklamalarına sert yanıt: Eğer kaldırmazsanız namertsiniz, vatan hainisiniz Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan hakkındaki dokunulmazlık açıklamalarına sert yanıt: Eğer kaldırmazsanız namertsiniz, vatan hainisiniz         
14:44
Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun         
14:11
Kanunu Sultan Süleyman döneminde yaptırılan tespih otomobil fiyatına satıldı Kanunu Sultan Süleyman döneminde yaptırılan tespih otomobil fiyatına satıldı         
13:54
Kadın yolcusunu taciz edip Kadın yolcusunu taciz edip "Sana ev açarım" diyen minibüs şoförüne 9,5 yıl hapis istemi         
13:53
Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti         
13:49
Papa, Uygur Türklerini 'zulüm altındaki' halklar arasında saydı! Çin 'asılsız' diyerek tepki gösterdi Papa, Uygur Türklerini 'zulüm altındaki' halklar arasında saydı! Çin 'asılsız' diyerek tepki gösterdi         
13:45
Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı         
12:58
Ünlü oyuncu Ceyda Ateş karnı burnunda pozuyla güzel haberi verdi: Yarın doğum var Ünlü oyuncu Ceyda Ateş karnı burnunda pozuyla güzel haberi verdi: Yarın doğum var         
12:46
Berdan Mardini, çocuklarıyla verdiği poza gelen yorumlara kızdı: Bırakın bu yobazlıkları Berdan Mardini, çocuklarıyla verdiği poza gelen yorumlara kızdı: Bırakın bu yobazlıkları         
12:11
Tecavüzle suçlanan profesöre, 'uygunsuz tedavi'den meslekten men cezası verilmiş Tecavüzle suçlanan profesöre, 'uygunsuz tedavi'den meslekten men cezası verilmiş         
12:05
Numarasını alana kadar yolcu kadını taciz eden minibüs şoförü, Numarasını alana kadar yolcu kadını taciz eden minibüs şoförü, "Sana ev açarım" vaadinde bulunmuş         
09:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2020 17:37:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: KTO Başkanı Gülsoy yeni ekonomik stratejileri değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei