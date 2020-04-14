KTO Başkanı Gülsoydan mücbir sebebin genişletilmesi talebi

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi içinde yer alan "mücbir sebep" hükümlerinden faydalandırılacak sektörlerin kapsamının genişletilmesi çağrısında bulundu.

Odadan yapılan yazılı açıklamada, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsle mücadele sürecinin Türkiye'de başarılı yönetildiğini belirtti.

Başkan Gülsoy, bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında birçok önlem alındığını ve belli konular için de çözüm beklediklerini ifade etti.

Koronavirüs salgınının küresel ölçekte ekonomik sonuçlar doğuracağını vurgulayan Gülsoy, bu süreci en az hasarla atlatmak, üretim ve istihdamı koruyabilmek için mücbir sebep hükümlerinden faydalanılması gerektiğini bildirdi.

Mücbir sebep uygulamasında NACE kodlarının dikkate alındığını hatırlatan Gülsoy, şunları kaydetti:

"Uygulamanın belirli sektörlerle sınırlı olması, sınırı olmayan bir rekabet içeren ticaret hayatını olumsuz etkiliyor. Bazı işletmelerimiz mücbir sebep kapsamından faydalanırken bu işletmelerimize hizmet veren ve süreçten aynı oranda etkilenen tedarikçi firmalar uygulamanın dışında kaldı. Bu konularda çok fazla talep gelmekte. Eğitim kurumları, sürücü kursları, tedarikçi gıda firması yetkilileri mücbir kapsamına alınmalarını bekliyor."