KTO'dan Azerbaycan'a destek mesajı - Son Dakika

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Azerbaycan ordusunun, 30 yıldır Ermeniler tarafından işgal edilen öz topraklarını geri alma mücadelesini desteklediklerini ve takip ettiklerini belirtti.

Gülsoy, yaptığı yazılı açıklamada, BM kararlarını ve uluslararası hukuku ihlal etmesine rağmen dünyanın Ermenistan'ın arkasında durmaya devam ettiğine dikkati çekti.

Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sini işgal ettiğini hatırlatan Gülsoy, şunları kaydetti:

"Kahraman Azerbaycan ordusu geçen süre içerisinde 25 kadar yerleşim yerini işgalden kurtardı. Ermeni askerleri ve onlarla birlikte hareket eden PKK'lı teröristler cepheden kaçarken sivil halka yönelik saldırılarını da artırdı. Kayseri'nin en büyük meslek örgütü olarak tüm üyelerimizle birlikte kardeş Azerbaycan'ın haklı mücadelesini sonuna kadar destekliyoruz. Her daim kardeş Azerbaycan'ın yanında olacağız. Kederde de, sevinçte de, bugün de yarın da yanında olacağız. Maddi ve manevi bu mücadelenin başarıya ulaşması adına üzerimize ne düşerse yapmaya hazır olduğumuzu bu vesile ile bir daha ilan ediyoruz."