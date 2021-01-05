KTO Başkanı Öztürk: "İhracatçılarımıza yol göstermeye devam edeceğiz"

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, 2 milyar 185 milyon dolar ihracat yapan Konya'nın tarihinin en yüksek yıllık ihracat rakamına ulaştığını belirterek, "Bu yılda işbirliği içinde çalışmaya, ihracatçılarımıza yol göstermeye devam edeceğiz" dedi.

TİM verilerine göre, Konya'nın Aralık ayında yüzde 35 artışla 237,4 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Bu rakamla 2020'de yıllık ihracatını 2 milyar 185 milyon 137 bin 36 dolara çıkaran Konya, 2019 yılı ihracat rakamına göre yüzde 8,28 oranında artış sağladı. Bu rakamlara göre, Konya Türkiye'nin yıllık ihracat rakamından aldığı payı yüzde 1,40'a yükselterek yıllık bazda en çok ihracat yapan iller listesinde 11. sıraya yükseldi.

Hedefleri ve öngörüleri doğrultusunda gerçekleşen Konya'nın ihracat rakamlarından büyük bir memnuniyet ve mutluluk duyduklarını ifade eden KTO Başkanı Selçuk Öztürk şöyle konuştu; "Şehrimiz her sene olduğu gibi bu sene de ihracatını artırarak ülke ekonomisine katkısını artırmayı sürdürmüştür. İhracat artışıyla, dış ticaret fazlasıyla Konya, sağlıkta ve ekonomide küresel zorluklara rağmen ülke ekonomisini sırtlamaya devam etmektedir. Şehrimizin bu özelliğiyle bir kez daha gurur duyduk. Aralık ayında gerçekleşen yüzde 35 artışla 237,4 milyon dolar aylık ihracat Konya'nın en yüksek aylık ihracat rakamıdır. 2020'nin ilk yarısında gerilemeye rağmen, ikinci yarısında aylık bazda gelen rekor seviyede ihracat rakamları ile şehrimiz 2020'nin tamamında yüzde 8,28 artışla 2,185 milyar dolara ihracat rakamına ulaşmıştır. 2020 yılında Konya Türkiye'nin genel ihracatındaki payını ve iller sıralamasını da yükselterek yüzde 1,40 ile 11. sırada yer almıştır. Tüm dünyada ekonomilerin ve ticaretin daraldığı 2020'de, her şeye rağmen ihracat artışı sağlayan şehrimizle gurur duyuyoruz. Bu başarıda emeği olan, alın terini döken herkesi kutluyorum. Dünya ticaretinde 2021'de beklenen 'temkinli iyimserlik' -ile yüzde 5 oranında büyüme öngörüsü Konya'nın daha fazla ihracat artışı sağlayacağının öncü göstergesidir. 2021'de de Oda tüccar ve sanayicilerimizle işbirliği içinde çalışmaya, ihracatçılarımıza yol göstermeye devam edeceğiz." - KONYA