BOYTEKS AŞ'deki mahir eller belgelerini aldı - Son Dakika

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, "Mahir Eller Projesi" kapsamında nitelikli iş gücüne katkı sunmak amacıyla gerçekleştirilen mesleki yeterlilik sınavını başarıyla tamamlayan BOYTEKS AŞ çalışanlarına belgelerini verdi.

KTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, AB tarafından finanse edilen, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ortaklığında yürütülen proje çerçevesindeki sınavları başarıyla tamamlayarak belge almaya hak kazanan BOYTEKS AŞ çalışanlarına belgeleri teslim edildi.

KTO'daki törene KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ve BOYTEKS AŞ Genel Müdürü Mehmet Yıldız, şirket çalışanları ile kursiyerler katıldı.

Burada konuşan KTO Başkanı Ömer Gülsoy, nitelikli iş gücü istihdamının yaygınlaştırılması amacıyla projenin yürütüldüğünü belirtti.

Eğitime 88 kişinin katıldığını ifade eden Gülsoy, 84'ünün belge almaya hak kazandığını aktardı.

Gülsoy, ayrıca proje istihdam desteği kapsamında BOYTEKS AŞ'nin 63 personeline yönelik beş ay boyunca istihdam desteği verdiklerini, bugüne kadar 935 kişi için mesleki yeterlilik sınavı organize ettiklerini, bunlardan 740'nın belge aldığını kaydetti.

BOYTEKS AŞ Genel Müdürü Mehmet Yıldız'da projenin nitelikli personelin oluşması ve bu personelin belgelendirmesi için önemli olduğunu ifade etti.