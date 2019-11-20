Son Dakika Haberleri: KTO'da 'E- Dönüşüm' zirvesi
Son Dakika Güncel KTO'da 'E- Dönüşüm' zirvesi - Son Dakika

KTO'da 'E- Dönüşüm' zirvesi

6 saat önce

Kayseri Ticaret Odası'nda (KTO) düzenlenen E-Dönüşüm Zirvesi'nde konuşan Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (KSMMMO) Genel Sekreteri Baki Gümüşoluk, "E-Dönüşüm ihtiyaç haline gelmiştir" dedi.

KTO'da 'E- Dönüşüm' zirvesi, System.String[]

Kayseri Ticaret Odası'nda (KTO) düzenlenen E- Dönüşüm Zirvesi'nde konuşan Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (KSMMMO) Genel Sekreteri Baki Gümüşoluk, "E-Dönüşüm ihtiyaç haline gelmiştir" dedi.


Kayseri Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde KSMMMO tarafından E-Dönüşüm Zirvesi düzenlendi. KTO Rifat Hisarcıklıoğu Konferans Salonu'nda düzenlenen zirvenin açılış konuşmasını yapan KTO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Erol Sırıklı, "Ülkemizde bankacılıktan belediyeciliğe kadar neredeyse hayatımızın her alanında e dönüşüm başlamış durumdadır. Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmayan kurum ve kuruluş kalmadı. Değişmenin külfetine katlanamayanlar, değişememenin bedelini ödüyorlar. Öncesinde uzun sıralar beklediğimiz, kuyruklarda vakit öldürdüğümüz bankalarda ve kamu kurumlarında artık e-bankacılık ve e-devlet üzerinden oturduğumuz yerden yapabilme şansına sahip olduk" dedi.


KSMMMO Genel Sekreteri Baki Gümüşoluk da, "Son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmeler kamu ve özel işletmeler tarafından yürütülen finansal süreçlerin kontrolü elektronik ortamda yapılmaya başlanmıştır. Sağlıktan bürokrasiye, ticaretten iletişime kadar pek çok sektörde hızla yaşanan bu elektronikleşme sürecine e dönüşüm denmektedir. Elektronik dönüşüm olarak adlandırılan süreci, işletmelerin yürüttüğü ve neredeyse tüm sektörlerin sorunsuza yakın bir şekilde kullanmasını mümkün kılmıştır. Öyle ki günümüzde rekabet ortamında uygulama süreçlerinin kusursuzlaşması işletmeler için sadece bir artı olmaktan çıkıp ihtiyaç haline gelmiştir" diye konuştu.


Konuşmaların ardından Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ömer Kara 'Yasal mevzuat değişiklikleri', Bilişim Uzmanı Yakup Özer de 'Dijital dönüşüm' konulu sunum yaptı. - KAYSERİ

Kayseri, Dönüşüm, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'tan Çin'e gözdağı: Anlaşamazsak gümrük vergilerini daha çok artırırım
9 asırlık camiye tarihi ayıp Savcılık, Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'ın, annesinin evine yaklaşmaması yönünde karar aldı Dipsiz Göl soruşturmasında, 2 müdür ve 1 memur açığa alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 23:40:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KTO'da 'E- Dönüşüm' zirvesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]