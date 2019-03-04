KTO'da İşveren Teşvikleriyle İlgili Bilgilendirme Yapılacak

Toplantı 6 mart Çarşamba günü yapılacak Körfez Ticaret Odası, üyelerine yönelik olarak İŞKUR ve SGK tarafından yapılan personel istihdamına yönelik teşvikler ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenliyor. Körfez Ticaret Odası Cemalettin Fidancı Meclis Salonu'nda 6 Mart Çarşamba günü 14.00-15.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek organizasyonda İŞKUR Müdür Yardımcısı Muhammet Açıkgöz bir bilgilendirme sunumu yapacak. Toplantıya katılacak olan İŞKUR Aktif İş Gücü Hizmetleri Servisi Şube Müdürü İlhami Çelik ise 2019 Yılı Mesleki Eğitim Çalışmaları ve Uygulamaları hakkında soruları cevaplayacak.

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Ayrıca İŞKUR İşsizlik Sigortası Servisi Şube Müdürü Yaşar Efiloğlu'de "2019 yılı kısa çalışma ve kısa çalışma uygulamaları" hakkında soruları yanıtlayacak. Toplantının kalan kısmında İŞKUR Eğitim Uzmanı Ayhan Pehlivansoy, " Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü" (MEGİP) hakkında bilgilendirme, İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı Narin Özkan Uzunoğlu, "2019 Yılında yapılacak İŞKUR teşvikleri ve yapılacak diğer çalışmalar" hakkında sunum, İŞKUR İşsizlik Sigortası Servisi Yetkilisi Pınar Taşkın, "kısa çalışma ve kısa çalışma uygulamaları" hakkında sunum yapacak. Son olarak İŞKUR İşsizlik Sigortası Servisi Şefi Semra Elçora "kısa çalışma ve kısa çalışma uygulamaları "hakkında sorulan soruları cevaplayacak.