KTO'da "Kripto paralar ve blok zincir" eğitiminin ikinci oturumu yapıldı - Son Dakika

Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından "Kripto paralar ve blok zincir" konulu eğitim programı düzenlendi.

Çevrim içi olarak gerçekleşen programda ekonomist Erkin Şahinöz, blok zincirin de sanayideki değişim gibi evreleri olduğunu söyledi.

Bu evreleri değerlendiren Şahinöz, "Bitcoin ve arkadaşları 2009 yılında 1.0 dönemini başlatmıştı. Ethereum 2014 ile beraber bütün masayı devirdi. Blog zincir 2.0'a geçtik. Burada da ethereum ve arkadaşları var." dedi.

Şahinöz, kripto para borsasını değerlendirerek, buralardaki güvenlik önlemlerine dair de örnekler verdi.

Programın moderatörlerinden KTO Yönetim Kurulu Üyesi de Latif Başkal da geçen hafta ilk oturumu yapılan eğitime katılanlara teşekkür etti.

Başkal, geçmişi henüz 20-25 yıllık olan kripto paraların her geçen gün hayatın içine girmeye başladığını belirtti.