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KTO'da 'Lösemi' hassasiyeti

7 saat önce

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla lösemiye farkındalık oluşturmak için maske taktı.

KTO'da 'Lösemi' hassasiyeti, System.String[]

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla lösemiye farkındalık oluşturmak için maske taktı.


KTO Başkanı Ömer Gülsoy ve oda çalışanları, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla farkındalık oluşturmak amacıyla maske takarak vatandaşlara broşür dağıttı. Vatandaşlara broşür veren KTO Başkanı Ömer Gülsoy, "Lösemi bulaşıcı değildir. Bulaşıcı olan sevgi ve hassasiyettir. Bunu bulaştırmamız lazım" dedi. - KAYSERİ

Ömer Gülsoy, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 12:59 Kaynak: İHA
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