KTO'da 'Lösemi' hassasiyeti

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla lösemiye farkındalık oluşturmak için maske taktı.



KTO Başkanı Ömer Gülsoy ve oda çalışanları, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla farkındalık oluşturmak amacıyla maske takarak vatandaşlara broşür dağıttı. Vatandaşlara broşür veren KTO Başkanı Ömer Gülsoy, "Lösemi bulaşıcı değildir. Bulaşıcı olan sevgi ve hassasiyettir. Bunu bulaştırmamız lazım" dedi. - KAYSERİ