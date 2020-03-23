KTO'da tedbirler en üst seviyede - Son Dakika
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KTO'da tedbirler en üst seviyede

6 saat önce

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Koronavirüs (COVİD-19) salgınına karşı personelin sağlığını korumak adına bir yandan dezenfekte çalışmalarını yürütürken diğer yandan da odaya gelen üyelerin ateşini ölçüyor, dezenfektan sunarak temiz ve hijyenik bir ortamda hizmet veriyor.

KTO'da tedbirler en üst seviyede, System.String[]

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Koronavirüs (COVİD-19) salgınına karşı personelin sağlığını korumak adına bir yandan dezenfekte çalışmalarını yürütürken diğer yandan da odaya gelen üyelerin ateşini ölçüyor, dezenfektan sunarak temiz ve hijyenik bir ortamda hizmet veriyor.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Türkiye'de de görülen korona virüsü salgınının önlenmesine yönelik tedbirler her geçen gün artırılıyor. KTO'da da virüs salgınına karşı alınan tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı. KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, yaptığı açıklamada; "20 bin üye ile şehrimizin en büyük meslek örgütü olarak hizmet vermeye devam ediyoruz. Yeni Tip Koronavirüs salgını dolayısıyla Sağlık Bakanlığımızın almış olduğu önlemlerle birlikte bizde gerekli tedbirlerimizi alıyoruz. Odamızda gelen üye yoğunluğunu azalmak için işlemlerini internet üzerinden Online olarak yapmaları yönünde çağrıda bulunduk. Personelimiz ve üyelerimizin güvenli ve hijyenik bir ortamda işlemlerini yapabilmeleri için hizmet binamız düzenli olarak virüse karşı dezenfekte ediliyor. Dezenfeksiyon çalışması kapsamında Yönetim Kurulu Üyelerimizin Odaları, Toplantı Salonları, Meclis Toplantı Salonu, Yemekhane, soyunma odaları, Arşiv ve zemin katta bulunan üye işlemlerin yapıldığı bankolar olmak üzere bütün alanlar Sağlık Bakanlığı onaylı malzemelerle sürekli temizleniyor. Temas edilen yerler dezenfekte ediliyor. Kapalı alanlarımızı sürekli havalandırmaya çalışıyoruz" diye konuştu. Koronavirüs salgını dolayısıyla alınan tedbirleri en üst seviyeye çıkardıklarını belirten Başkan Gülsoy şunları kaydetti;


"Hizmet binamızda daha önceden planlanan seminerler ile bütün toplantıları iptal ettik. Bina giriş ve çıkışlarda kullanılan parmak izi okuyucu sistemini kartlı sisteme dönüştürdük. Personelimizin ve üyelerimizin sık kullandığı alanları günde 3 kez dezenfekte etmeye başladık. Öğle yemekleri için yemekhanede belirli periyotlarda yemek servisi yapılmasını sağladık. Kurum işleyişini aksatmayacak şekilde minimum personelle çalışmaya başladık. Esnek çalışma saatine geçerek vardiya saatlerini 08: 30-14: 30, 11: 00-17: 00 olarak yeniden düzenledik. Virüsten korunma yöntemleri konusunda herkesin görebileceği yerlere afişler astırdık. Virüsün taşınabilirliğini ortadan kaldırmak için serbest kıyafet uygulamasına geçtik. Bütün personelimize alkol bazlı dezenfektan dağıttık. İşlem yapmak için odamıza gelen üyelerimizi tek noktadan geçtikten sonra ateş ölçer cihazla vücut ısılarını ölçmeye başladık. Vücut sıcaklıkları 37 derece üzerinde olan üyelerimize maske takmaları konusunda tavsiye bulunuyoruz. Sosyal mesafe kuralına uyulması için ' 1 adım geride bekler misiniz' şeklinde uyarıcı levhalarımızı bankolarımıza yerleştirdik. İşlem yapacak üyelerimize dezenfektan sunarak temiz ve hijyenik ortamda hizmet veriyoruz. Personelimiz de eldiven ve maske kullanarak hizmet veriyor. Üyelerimizin ve personelimizin sağlığı bizim için önemli." - KAYSERİ

Koronavirüs, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:17 Kaynak: İHA

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