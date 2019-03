Kto'da Tüketici Haklarının Korunması Hakkında Seminer

Kayseri Ticaret Odası (KTO) ile Ticaret İl Müdürlüğü işbirliğinde, "Tüketici Haklarının Korunması" konulu bilgilendirme toplantısı yapıldı.

KTO konferans salonunda düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan KTO Yönetim Kurulu Üyesi Latif Başkal, ilgili tüketici kanunlarının sadece tüketicileri değil aynı zamanda üreticileri de yakından ilgilendirdiğini belirterek, uzmanlar tarafından detaylı bilgiler aktarılacağını söyledi.



Türkiye'de tüketicinin korunmasına yönelik hukuki düzenlemelere 1982 Anayasası'nda yer verildiğine dikkat çeken KTO Yönetim Kurulu Üyesi Latif Başkal, "Tüketici haklarının yasal çerçeveye dayandırılmadığı zamanlarda dahi, tüccar ve tüketici arasında her iki tarafında hakları daima korunmuştur. Kültürümüzde her ne kadar bu alt zemin oluşturulmuş olsa da kağıt üzerindeki uygulamaların sahada hayata geçirilmemesi maalesef çok büyük eksikliğimiz. Kayseri Ticaret Odası olarak, üretici ve tüketicinin daha bilinçli hale gelmesi adına yapılacak çalışmaları önemsiyor ve zaman zaman da bu tür bilgilendirme toplantıları yaparak alanında uzman kişilerle üyelerimizi buluşturuyoruz" diye konuştu.



Konuşmasının sonunda toplantının Kayseri için hayırlar getirmesini dileyen Başkal, Ticaret Bakanlığı yetkilileri ve iş birliği içerisinde oldukları Ticaret İl Müdürü Alaattin Fırat başta olmak üzere toplantının düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.



KTO Yönetim Kurulu Üyesi Latif Başkal'ın ardından Tüketiciyi Koruma Kanunu hakkında kısa bir konuşma yapan Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür Yardımcısı Bayram Uzunoğlan; 15 Mart Tüketiciler Günü olması dolaysıyla birçok program, seminer, panel düzenlendiğini belirterek; özellikle tüketicilerin ilgili kanunlar hakkında daha da bilinçli hale gelmeleri gerektiğini ifade etti.



Genel Müdür Yardımcısı Uzunoğlan, Türk toplumunun aslında tüketicinin korunması konusuna yabancı olmadığını belirterek; "Tüketicinin korunmasına ilişkin kültür Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden itibaren Ahilik teşkilatı sayesinde toplumuzda yer almaktadır. Her ne kadar günümüzde Avrupa Birliği'nden bu konuda uygulamalar alsak da bizim özümüzde bu kültür vardır. Günümüzde tüketicinin korunması konusu tek başına bakanlığımızın yapabileceği bir konu değil, bakanlığımızla birlikte tüm sivil toplum kuruluşlarının da bu çalışmaların içerisinde olması büyük önem arz ediyor. Bu anlamda paydaşlarımıza büyük görevler düşüyor. Bu konuda Kayseri Ticaret Odamıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.



Genel Müdür Yardımcısı Uzunoğlan'ın konuşmasının ardından Ticaret Uzmanı Fazıl Şal'ı tarafından katılımcılara "Tüketicinin korunması mevzuatı kapsamında satıcı ve sağlayıcının yükümlülükleri denetim ve idari yaptırım uygulamaları" hakkında detaylı bilgiler verildi.



Program sonunda bakanlık yetkilileri, üyelerin sorularını yanıtladı. - KAYSERİ

