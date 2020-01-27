KTO'dan deprem bölgesine yardım tırı - Son Dakika
Son Dakika Güncel KTO'dan deprem bölgesine yardım tırı - Son Dakika

KTO'dan deprem bölgesine yardım tırı

6 saat önce

Konya Ticaret Odası'nın (KTO), deprem felaketi yaşayan Elazığ ve Malatya'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıkardığı temel ihtiyaç malzemeleri taşıyan tırlar bölgeye ulaştı.

KTO'dan deprem bölgesine yardım tırı, System.String[]

Konya Ticaret Odası'nın (KTO), deprem felaketi yaşayan Elazığ ve Malatya'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıkardığı temel ihtiyaç malzemeleri taşıyan tırlar bölgeye ulaştı.


Merkez üssü Elazığ Sivrice olan ve çevre illerde de hissedilen depremin hemen ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) çağrısı üzerine 81 ilde odalar ve borsalar harekete geçti. Çağrıya destek veren Konya Ticaret Odası'nın hazırladığı yardım tırları Malatya ve Elazığ AFAD koordinasyon merkezlerine ulaştı.


KTO Başkanı Selçuk Öztürk, Elazığ merkezli olarak yaşanan deprem felaketinden dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirterek, "Elazığ'da ve Malatya'da depremde hayatını kaybeden, yaralanan vatandaşlarımızın aileleri ile dayanışmak, acılarını paylaşmak, bölgedeki yaraların sarılmasına yardımcı olmak amacıyla hızla harekete geçtik. Kampanya ile ilgili ilk duyurumuzun ardından üyelerimizden gelen yardımlar hızla toplanmaya başlanmıştır. Bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ihtiyaç malzemelerinden oluşan 7 tır bölgeye yola çıkmış ve Elazığ ve Malatya'da AFAD koordinasyon merkezine ulaşmıştır. Konya Ticaret Odası olarak 20 bin üyemizle depremzede kardeşlerimizin yaşadığı felaketin acısını paylaşarak azaltmak amacıyla yanlarında olmaya çalıştık. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızla dayanışma içinde olan ve yaraların, acıların sarılması hususunda gereken hassasiyeti gösteren tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Tüm milletimize geçmiş olsun diyor, depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyor, yaralananlara acil şifalar temenni ediyorum. Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın" ifadelerini kullandı.


KTO'nun ilgili kurumların talebi doğrultusunda hazırlanan yardım tırlarının içinde, elektrikli ısıtıcı, katalitik soba, battaniye, yastık-yorgan, çocuk bezi, bulgur, nohut, pirinç, makarna, mercimek gibi temel ihtiyaç malzemeleri yer alıyor. - KONYA

Malatya, Elazığ, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Depremzedeler TCDD'nin sunduğu tren garındaki vagonlarda kalıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesine yeni yardım talimatı verdi Elazığ Mustafa Paşa'da bir bina yıkılma riski nedeniyle boşaltıldı 112 Çağrı Merkezi personeli, 6.8 şiddetindeki depreme rağmen görev yerini terk etmedi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 18:12:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KTO'dan deprem bölgesine yardım tırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]