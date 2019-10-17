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KTO'dan 'Hayırlı olsun' ziyaretleri

1 saat önce

Kayseri Ticaret Odası (KTO) yönetimi, Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Kayseri 1.Komando Tugay Komutanı Albay Özgür Demir ve Kayseri İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik'i makamlarında ziyaret etti.

KTO'dan 'Hayırlı olsun' ziyaretleri, System.String[]

Kayseri Ticaret Odası (KTO) yönetimi, Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Kayseri 1. Komando Tugay Komutanı Albay Özgür Demir ve Kayseri İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik'i makamlarında ziyaret etti.


Ziyarette Başkan Ömer Gülsoy'a, KTO Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Erol Sırıklı, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Alkan, Hüseyin Mercan, Mehmet Gülsoy ve Şevket Uyar eşlik etti. KTO yönetimi olarak Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek ve yeni görevlerinde başarılar dilemek için yapılan ziyaretlerin ilk durağı 1. Komando Tugay Komutanı Albay Özgür Demir oldu. Gündemin konuşulduğu ziyarette sınır ötesi harekatın öneminden de bahsedildi. Daha sonra Kayseri İl Jandarma Komutanı da ziyaret eden KTO heyeti, İl Emniyet Müdürü'nü de makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennilerini iletti. Yaptıkları ziyaretlerle ilgili konuşan Başkan Gülsoy; "Her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde daima şanlı ordumuzun yanında olduğumuzu hissettirmek istedik. Daha önce de bir araya geldiğimiz Albayımız Sayın Özgür Demir'e görevinde başarılar dileyerek dualarımızın ve kalbimizin daima askerlerimizle birlikte olduğunu belirttik. Aynı şekilde Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'na gelen Albayımız Nadir Çelik ve İl Emniyet Müdürü Sayın Kamil Karabörk'e de hayırlı olsun temennilerimizi ilettik. Özellikle kıymetli Müdürümüzün şehrimize atandıktan sonra geçirdiği kaza sonucu yaşadığı acı olay bizleri de derinden üzmüştür. Rabbim kendisine ve çocuklarına uzun ömürler versin, başka acı yaşatmasın" ifadelerini kullandı.


Yapılan her işin Kayseri'nin çok daha iyi yerlere gelebilmesi için olduğunu vurgulayan Başkan Gülsoy; "Kayseri'nin önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olarak şehrimizdeki tüm kurum kuruluşlarla uyum içerisinde çalışmalar yürütüyor ortak akılda buluşmaya çalışıyoruz. Bu yönde ilerleyen gayretlerimiz aynı şekilde devam edecektir. Memleket kaygısı vatan kaygısı taşıyan İl emniyet Müdürümüz ve Komutanlarımızla da aynı şekilde çalışacağımıza ve birlikte başarılı işlere imza atacağımıza canı gönülden inanıyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Jandarma, Komando, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:43 Kaynak: İHA
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