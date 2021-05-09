KTO'dan, KOSGEB Hızlı Destek Programları Bilgilendirme Semineri - Son Dakika

Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından iş dünyasının Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteklerinden faydalanması amacıyla online bilgilendirme semineri düzenledi.

KTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ticaret odasının ev sahipliğinde düzenlenen "KOSGEB Hızlı Destek Programları Bilgilendirme Semineri"nin açılış konuşmasını yapan KTO Genel Sekteri Mevlüt Çil, ciro kaybı yaşamış işletmelerin de devletin KOSGEB programlarıyla verilen desteklerinden yararlanabileceğini ifade etti.

KTO olarak öncelikli amaçlarının, firmaların devlet desteklerini yanlarına alarak büyümelerine katkı sunmak olduğunu kaydeden Çil, "Devletimizin farklı kurumlar üzerinden birçok sektörü desteklediğini, önemli hibe programları sunduğunu biliyoruz. Ancak bu programların daha geniş kitlelere duyurulması ve katılımın daha fazla olması amacıyla KTO olarak eğitim programları düzenliyoruz. Amacımız, programların daha çok duyulması ve üst düzeyde katılım sağlanmasıdır." ifadelerini kullandı.

KOSGEB Kayseri İl Müdürü Ahmet Özbekler ise salgının etkilediği mikro ve küçük işletmelere yönelik sağlanan destekler konusunda bilgilendirmede bulundu.

Özbekler, KOSGEB olarak amaçlarının ortak sorunlara ortak çözümler sunabilen projeleri desteklemek olduğunu aktardı.