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KTO'dan KOSGEB Kredi Programı bilgilendirme semineri - Son Dakika

KTO'dan KOSGEB Kredi Programı bilgilendirme semineri

05.07.2021 11:16
KTO'dan KOSGEB Kredi Programı bilgilendirme semineri, System.String[]

Kayseri Ticaret Odası (KTO), KOSGEB Hızlı Desteklerinden üst düzeyde faydalanılması amacıyla, ikinci kez bilgilendirme semineri düzenledi.

Kayseri Ticaret Odası (KTO), KOSGEB Hızlı Desteklerinden üst düzeyde faydalanılması amacıyla, ikinci kez bilgilendirme semineri düzenledi. Seminerde konuşan KOSGEB İl Müdürü Ahmet Özbekler, Kayseri'de imalatçı mikro ve küçük işletmelere yönelik başlatmış olduğu hızlı kredi destek programında ikinci kez çağrıya çıktıklarını belirterek, "Kriterler daha sadeleştirilmiş ve işletmelerin lehine oluşturulmuş bir şekilde programımızı düzenledik" dedi.

Kayseri Ticaret Odası tarafından iş dünyasının, KOSGEB desteklerinden faydalanması ve gücüne güç katması amacıyla bilgilendirme seminerlerini sürdürüyor. Kayseri Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde online olarak düzenlenen seminerde KOSGEB Kayseri İl Müdürü Ahmet Özbekler tarafından pandeminin etkilediği mikro ve küçük işletmelere yönelik sağlanan destekler konusunda hızlı destek programı hakkında bilgilendirme yapıldı. Seminerin açılış konuşmasını yapan KTO Genel Sekteri Mevlüt Çil, öncelikli amaçlarının, devlet desteklerini yanlarına alarak firmaların büyümelerine katkı sunmak olduğunu ifade ederek; "Devletimizin farklı kurumlar üzerinden birçok sektörü desteklediğini, önemli hibe programları sunduğunu biliyoruz. Ancak bu programların daha geniş kitlelere duyurulması ve katılımın daha fazla olması amacıyla KTO olarak eğitim programları düzenliyoruz. Geçtiğimiz Mayıs ayında KOSGEB destekleri konusunda yine bilgilendirme semineri düzenlemiştik. Şartların ağır olması sebebiyle çok fazla iş insanımız faydalanamadı. KOSGEB programında yapılan değişiklikleri yeniden duyurmak için ikinci kez bilgilendirme semineri düzenleme gereği duyduk. Amacımız, desteklerden üst düzeyde faydalanılmasıdır" dedi.

Seminerde daha sonra söz alan KOSGEB İl Müdürü Ahmet Özbekler, COVİD-19 pandemisi kapsamında Dünya Bankası ve Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) işbirliği ile uygulanan programın işletmelerin finansal güçlerini artırmak olduğunu söyledi. Özbekler, Mikro ve küçük ölçekli işletmelerinin faaliyetlerini sürdürmek ve salgının başlangıcından itibaren istihdamlarını korumalarını sağlamak için çıkarılan hızlı kredi destek programının yararlanmanın ana unsurunun imalatçı olmak olduğunun altını çizdi. Özbekler, "Mayıs ayında çıkarılan programına gelen eleştiriler ve şartlarını ağır olması nedeniyle kredi programının ikinci çağrısına çıkmış olduk. Birinci çağrıya göre kriterler daha sadeleştirildi ve işletmelerin lehine oluşturuldu" dedi. Programdan yararlanmak kriterleri hakkında bilgiler veren Özbekler, "Öncelikle imalat sektöründe faaliyet gösteren, 2019'da en az 75 bin TL net satışının olması, 2020 yılının, 2019 yılına kıyasla geliri artmayan mikro ve küçük işletmeler ile 2017 ve sonrasında kurulmuş imalat, bilgisayar programlama veya bilimsel AR-GE sektörlerindeki yenilikçi genç mikro ve küçük işletmeler yararlanabilir." diye konuştu.

"Teminatsız ve faizsiz olan programa son başvuru tarihi 9 Temmuz"

Programın en önemli özelliğinin ise işletmelere kullandırılacak geri ödemeli desteğin teminatsız ve faizsiz bir şekilde olacağının altını çizen Ahmet Özbekler, "9 ve altında çalışan Mikro işletmeler 30 bin TL'ye, 10'dan 49'a kadar olan küçük işletmelere 75 bin TL, Yenilikçi genç işletmelere ilave 25 bin TL destek verilecektir. Son başvurular online olarak 9 Temmuz tarihinde sona erecektir. Destek programı ilk 3 yıl ödemesiz. 2024 yılı Ağustos ayında ödemeye başlayacak. Daha sonra 4'er ay dönemler halinde 6 taksitte toplam 5 yıl içerisinde işletmelerimiz bunu kapatabilecek" dedi. İl Müdürü Özbekler seminerde imalatçı mikro ve küçük işletmelere yönelik başlatılan hızlı kredi destek programına Türkiye geneli ve Kayseri'de başvurunun artmasını istediklerini belirterek "Başvuruları son güne bırakmamakta fayda var. Haziran ayını takriben 3 ay içerisinde işletme sermayesine destek ödemeleri yapılacak" dedi. Destekten faydalanma şartları konusunda iyileştirmeler yapıldığının altını çizen Özbekler şunları söyledi;

"İşletmelerin ana ve yan kolu imalat olan firmalar yararlanabilecek. 2021 yılı Mayıs ayındaki Nace kodları sabitlendi ve o kodlar baz alınacak. Nace kodu 10 ile 33'e kadar olan işletmeler ve 72 ile başlayanlar ve ilave olarak 62 olacak. Teknoparkta faaliyet gösteren işletmeler, patent almış ve tür belgesi olan işletmeler müracaat edebilecekler. Salgından etkilenen işletmenin satışın en az 75 bin TL olması gerekiyor. 2017 kurulmuş işletmelerde ise 75 bin TL şartı aranmamaktadır. Kamu bankaları ve KGF aracılığıyla İşe Devam Kredisinden yararlanan işletmelerde KOSGEB kredisinden yararlanabilecekler. Burada aranan şart ise 250 bin TL'den fazla kredi almamış olması gerekmektedir. Vergi ve SGK borçları belirli limitlerin üzerinde ise destekten yararlanamayacak. Destek limitleri personel sayısına göre belirlenecek."

Seminerde katılımcılara detaylı bilgiler vererek soruları da yanıtlayan İl Müdürü Ahmet Özbekler, KOSGEB olarak amaçlarının ortak sorunlara ortak çözümler sunabilen projeleri desteklemek olduğunu sözlerine ekledi. - KAYSERİ

KTO'dan KOSGEB Kredi Programı bilgilendirme semineri
KTO'dan KOSGEB Kredi Programı bilgilendirme semineri
KTO'dan KOSGEB Kredi Programı bilgilendirme semineri
KTO'dan KOSGEB Kredi Programı bilgilendirme semineri
KTO'dan KOSGEB Kredi Programı bilgilendirme semineri
KTO'dan KOSGEB Kredi Programı bilgilendirme semineri

Türk Lirası, Türkiye, Kayseri, Kredi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel KTO'dan KOSGEB Kredi Programı bilgilendirme semineri - Son Dakika


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