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KTO'dan önemli ziyaretler - Son Dakika

KTO'dan önemli ziyaretler

16.09.2021 11:31
KTO'dan önemli ziyaretler, System.String[]

Körfez Ticaret Odası yönetim kurulu ve meclis üyeleri, Milliyetçi Hareket partisi İl Başkanlığı, Kocaeli Kent Konseyi, Yarımca Taşıyıcılar Kooperatifi ve Büyük Birlik Partisi Körfez ilçe teşkilatına ziyaretler gerçekleştirdi.

Körfez Ticaret Odası yönetim kurulu ve meclis üyeleri, Milliyetçi Hareket partisi İl Başkanlığı, Kocaeli Kent Konseyi, Yarımca Taşıyıcılar Kooperatifi ve Büyük Birlik Partisi Körfez ilçe teşkilatına ziyaretler gerçekleştirdi.

Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk ve yönetim kurulu, meclis divanı kurum ve kuruluş ziyaretlerine devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi il Başkanı Yunus Emre Kurt, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, Yarımca Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Yaşar Ateş ve Büyük Birlik Partisi Körfez ilçe Başkanı Bayram Kurtaran'a hayırlı olsun ziyareti yapıldı.

Lobicilik çalışmaları ve kurumlar arası diyalogların geliştirilmesine çok önem veren KTO ziyaretlerde konuşan Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk "Körfez ilçemizin gelişimi için her kurum ve kuruluş ile diyaloglarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Körfez Ticaret Odası olarak ilçemize katma değer sunmanın en önemli görevimiz olduğunu biliyor, bu sebeple ortak akıl ile pek çok başarılı projeye imza atılabileceğine inanıyoruz. Bu noktada gerek siyasi partilerimiz gerek STK'larımız ile iyi ilişkiler içinde olmayı ve ortak akıl toplantılarında bir araya gelmeyi önemsiyoruz" dedi. - KOCAELİ

KTO'dan önemli ziyaretler
KTO'dan önemli ziyaretler
KTO'dan önemli ziyaretler

Milliyetçi Hareket Partisi, Kocaeli, Ticaret, Körfez, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi KTO'dan önemli ziyaretler - Son Dakika Ekonomi


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