KTO destek uygulamalarını üyelerine duyurdu - Son Dakika
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KTO destek uygulamalarını üyelerine duyurdu

6 saat önce

Konya Ticaret Odası (KTO), Türkiye Bankalar Birliği (TBB)'nin hayata geçirdiği destek uygulamalarını üyelerine duyurdu.

KTO destek uygulamalarını üyelerine duyurdu, System.String[]

Konya Ticaret Odası (KTO), Türkiye Bankalar Birliği (TBB)'nin hayata geçirdiği destek uygulamalarını üyelerine duyurdu.


TTB Korona virüs salgınının istihdam, üretim, ticaret ve ödeme sistemine olası etkilerini en az düzeyde tutmak amacıyla uygulanan tedbirler kapsamında üç ayrı uygulamayı başlattı. TBB'nin hayata geçirdiği destek paketleri Konya Ticaret Odası (KTO) tarafından üyelerine bildirdiği duyuruda, "Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ekonomik açıdan zor günler geçiren işletmelerimize yönelik, sektör ayrımı yapılmaksızın, işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Türkiye Bankalar Birliği tarafından "İşe Devam Destek Kredisi", "Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği", " Kredi Garanti Fonu (KGF) Teminatlı Çek Ödeme Destek Paketi" açıklanmıştır" denildi.


Kamu bankalarından işe devam desteği


Duyurunun devamında, "Kamu bankaları tarafından başta KOBİ'ler olmak üzere, kurumsal ve ticari ölçekteki firmaların işletme sermayesi ihtiyaçları için "İşe Devam Kredi Desteği" hayata geçirilmiştir. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından, Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, reel sektörün finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla, işçi çıkarmamak şartıyla yüzde 7,5 faizle indirimli kredi kullandıracaktır. Kredi azami miktarı, firmanın cirosuna göre, 100 milyon liraya kadar çıkabilecektir. Kamu bankalarından yapılan açıklamada, Türkiye'yi etkileyen Koronavirüs salgının ekonomik hayat, üretim ve istihdama yönelik hasarının en aza indirilmesi için çalışıldığı bildirilmiştir. Yeni destek için herhangi bir sektör ayrımı yapılmadan, salgından etkilenen tüm firmalar yararlanabilecektir. Şubat sonu itibarıyla kayıtlı çalışanlarında azaltma yapmama ön koşulunun bulunduğu krediler için, teminat eksikliği bulunan firmalara KGF kefaleti sağlanacaktır. İlk 6 ay anapara ve faiz ödemesi olmayan kredi yüzde 7.5 faiz ve 36 ay vade ile kullandırılacaktır. Başvuruların başladığı İşe Devam Kredi Desteği'nde kredilerin üst limiti, cirosu 25 milyon liraya kadar olan şirketler için 10 milyon lira olacaktır. Cirosu 25-125 milyon lira arasındaki şirketler 25 milyon liraya, cirosu 125 milyon liranın üzerindeki firmalar ise 100 milyon liraya kadar kredi kullanabileceklerdir. Ek olarak, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da üç kamu bankasının koşullarında, işletmelere yeni finansman desteği sağlayacaktır. Yıllık finansman oranı yüzde 7.5, 6 ay ödemesiz toplam 36 ay vadeli destekten, şubat sonu itibarıyla kayıtlı çalışan sayısını azaltmayan işletmeler yararlanabilecektir"ifadeleri yer aldı.


Ekonomik istikrar kalkanı desteği


Duyuruda, "Türkiye Bankalar Birliği tarafından kamu ve özel tüm bankaların katılabileceği "İşe Devam Kredi Desteği" paketi açıklanmıştır. Bankaların KOBİ müşterileri başta olmak üzere, tüm kurumsal ve ticari bankacılık müşterilerine yönelik, işletme sermayesi ihtiyaçları için kullandırılacakları kredilerdir. Krediden faydalanacak firmaların, 2020 yılı Şubat ayı sonu itibarıyla kayıtlı çalışan sayılarında kredi vadesi boyunca azaltma yapmamaları gerekmektedir. Teminat eksiği bulunan müşteriler için Hazine destekli KGF kefaleti sağlanacaktır. Program kapsamında kullandırılacak krediler 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadelidir. Kredinin yıllık faiz oranı yüzde 9,5'tir. 25 milyon lira ciroya kadar azami 5 milyon lira; 25-125 milyon lira ciro arası 25 milyon lira, 125 milyon üzerindeki ciroda ise 50 milyon liraya kadar finansmana erişim sağlanabilir" denildi.


Çek ödeme destek kredisi ve kredi desteği


Türkiye Bankalar Birliği yaptığı açıklamada, "Çek Ödeme Destek Kredisi ve Kredi Desteği" adı altında, bankacılık sektörünün salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen kurumsal ve ticari müşterileri için, iki kredi paketini uygulamaya aldığını bildirmiştir. Korona virüs salgınının istihdam, üretim, ticaret ve ödeme sistemine olası etkilerini en az düzeyde tutmak amacıyla uygulamaya alınan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirlerinin sağlıklı olarak işlemesi ve ekonomik faaliyetin desteklenmesi için bankacılık sektörü tarafından uygulamaların başlatıldığı belirtilmiştir. Hazine destekli, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile başta KOBİ'ler olmak üzere kurumsal ve ticari müşterilerin, bugüne kadar gerçek ticari işlemlerine dayalı olarak keşide ettikleri ve edecekleri çeklerinin ödenmesi amacıyla, her bir banka tarafından ayrı ayrı belirlenmek üzere tahsis edilen limitler dahilinde kredi kullandırılmaya devam edileceği bildirilen açıklamada, "Çek Ödeme Destek Kredisi" ile müşterilerin ticari itibarlarının korunmasına katkı sağlanmasının amaçlandığı ifade edilmiştir. Kredi desteğinin 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeli ve yıllık yüzde 9,5 faizli olacağı bildirilmiştir. Uygulamaya ek olarak bankaların, başta KOBİ'ler olmak üzere kurumsal ve ticari müşterilerin işletme sermayesi ihtiyaçları için "Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği"ne de başlayacağı vurgulanmıştır. Kredi desteğini kullanacak firmaların, Şubat Ayı sonu itibarıyla kayıtlı çalışan sayılarında kredi vadesi boyunca azaltma yapmamaları ön koşulu bulunduğu kaydedilen açıklamada, teminat eksiği bulunan müşterilerin, krediye erişim imkanı için Hazine destekli KGF kefaletinin de sağlanabileceği ifade edilmiştir. Sektör farkı olmaksızın, salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen kurumsal ve ticari müşterilerin her iki kredi paketine de başvurabilecekleri" ifadelerine yer verildi. - KONYA

Türkiye Bankalar Birliği, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 01:07 Kaynak: İHA

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