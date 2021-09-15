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KTO Eğitim Komitesinden Sektörel Toplantı - Son Dakika

KTO Eğitim Komitesinden Sektörel Toplantı

15.09.2021 16:36
KTO Eğitim Komitesinden Sektörel Toplantı, System.String[]

Körfez Ticaret Odası sektörel toplantılarına devam ediyor pandemi süresi boyunca online toplantılar yaparak süreci aksatmayan Körfez Ticaret Odası yüz yüze toplantılarına başladı.

Bu kapsamda ilk toplantı kurucu eğitimci ve kurum yöneticileri ile gerçekleştirildi.

Körfez Ticaret Odası sektörel toplantılarına devam ediyor pandemi süresi boyunca online toplantılar yaparak süreci aksatmayan Körfez Ticaret Odası yüz yüze toplantılarına başladı. Kurucu eğitimci ve yöneticilerin bir araya geldiği toplantıda pek çok konu görüşüldü.

ÖZTÜRK ''EĞİTİM KOMİTEMİZİN ÇALIŞMALARI TAKDİRE ŞAYAN

Körfez Ticaret Odası eğitim salonunda yapılan toplantıda konuşan Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk tüm eğitim camiasının yeni dönemini kutlayarak '' umuyoruz hem kurumlarımız, hem çocuklarımız tekrar bir kapanma olmadan sağlıklı, verimli bir yıl geçirirler. Pandemiden en çok etkilenen grupların başında gelen eğitim kurumları için pandemi boyunca hem eğitim komitemiz hem odamız canla başla çalışarak tüm sorun ve çözüm önerilerini ilgili kurum ve kuruluşlara ilettik. Ben bu anlamda eğitim komitemizi kutluyorum'' dedi.

UYKUN '' YENİ ÖĞRENİM YILININ HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ EDİYORUZ''

Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitimci Fatih Uykun'un odayı temsilen başkanlık yaptığı toplantıda 2021-2022 eğitim-öğretim yılından beklentiler, devam eden pandemi süreci ve eğitime yansımaları ve eğitimin devamlılığı, süreçte kurumlara düşen görevler, yaşanabilecek sorun ve çözüm önerileri görüşüldü. Toplantıda konuşan Uykun '' Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yeni bir eğitim yılına başlamasının mutluluk ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. 2021-2022 eğitim-öğretim yılının tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını, çocuklarımıza başarı ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Körfez Ticaret Odası Eğitim Komitesi olarak ilçemizde eğitime gönül veren siz değerli kurucularımız ve eğitim yöneticilerimizi odamızda ağırlamaktan onur duyuyor hayırlı bir toplantı olmasını temenni ediyoruz'' dedi.

KTO Eğitim Komitesinden Sektörel Toplantı

Pandemi, Ticaret, Körfez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel KTO Eğitim Komitesinden Sektörel Toplantı - Son Dakika


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