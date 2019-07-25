KTO Heyeti Bünyan'da

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun'u ziyaret etti.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun'u ziyaret etti.



Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan, Sayman Üye Erol Sırıklı, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Gülsoy ve Ali Alkan Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun'u ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ilettiler. Başkan Altun'un başarılı olacağına inandığını belirten Başkan Gülsoy, hayırlı olsun temennilerini iletti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Altun ise;" Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Hizmet ve proje üretirken iş insanlarımız, meslek kuruluşlarımız, esnafımız ve hemşerilerimizle sürekli istişare halinde olacak, atacağımız adımlarda görüşlerine başvuracağız. Bizlerde esnafımıza, sanayicimize imkanlarımız ölçüsünde gereken desteği vereceğiz.Kıymetli misafirlerime hayırlı olsun temennileri ve nezaketlerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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