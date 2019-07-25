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KTO heyetinden Bünyan'a ziyaret

29 dakika önce

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun'u ziyaret etti.

KTO heyetinden Bünyan'a ziyaret, System.String[]
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun'u ziyaret etti.

KTO Başkanı Gülsoy, Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan, Sayman Üye Erol Sırıklı, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Gülsoy ve Ali Alkan, Bünyan Belediye Başkanı Altun'u ziyaret etti.
Altun'un başarılı olacağına inandığını belirten Gülsoy, hayırlı olsun temennilerini iletti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Altun ise ziyaret için teşekkür etti.
Hizmet ve proje üretirken iş insanları, meslek kuruluşları, esnaf ve hemşehrileriyle sürekli istişare halinde olacaklarını, atacakları adımlarda görüşlerine başvuracaklarını belirten Altun, "Bizler de esnafımıza, sanayicimize imkanlarımız ölçüsünde gereken desteği vereceğiz. Kıymetli misafirlerime hayırlı olsun temennileri ve nezaketlerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi.
Özkan Altun, Kayseri, Bünyan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:28 Kaynak: AA
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