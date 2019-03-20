Son Dakika Haberleri: Kto Karatay'da Dünya Sosyal Hizmet Günü Programı Düzenlendi

Kto Karatay'da Dünya Sosyal Hizmet Günü Programı Düzenlendi

1 saat önce

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Konya Şubesinin de katkıları ile "Dünya Sosyal Hizmet Günü" dolayısıyla bir program düzenledi.

Kto Karatay'da Dünya Sosyal Hizmet Günü Programı Düzenlendi, System.String[]
Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Konya Şubesinin de katkıları ile "Dünya Sosyal Hizmet Günü" dolayısıyla bir program düzenledi.

Üniversite kampüsünde gerçekleştirilen programa çeşitli üniversitelerden sosyal hizmet öğrencileri yoğun katılım gösterdi.

Programda konuşan Konya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilal Erdoğan, "Bu yılın dünya sosyal hizmet teması insan ilişkilerinin önemi olarak belirlendi. Sosyal hizmet uzmanları için insan ilişkilerinin her müdahalenin anahtarıdır ve tüm sosyal hizmet uzmanları mesleki ilişki kurma ve sürdürme becerisine sahip olmalıdır" dedi.

Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kamil Alptekin ise, sosyal hizmet eğitiminin önemine vurgu yaparak, "Sosyal hizmet eğitiminde alan uygulaması, süpervizyon desteği, sınıf içi etkinlikler ve pratik uygulamalar birbirleriyle bütünleştirilmesi gereken ilkelerdir" ifadelerini kullandı.

Programın sonunda Prof. Dr. Alptekin, gelişen sosyal hizmet eğitiminin mevcut durumunu, yaptığı araştırma sonuçları üzerinden dinleyicilerle paylaştı. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 05:53 Kaynak: İHA

Karatay Üniversitesi, Konya, Güncel
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