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KTO Karatay'da hukuk öğrencilerine ilk ders Başkan Kılca'dan

1 saat önce

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. sınıf öğrencilerine merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Hukuk Başlangıcı dersini verdi.

KTO Karatay'da hukuk öğrencilerine ilk ders Başkan Kılca'dan, System.String[]

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. sınıf öğrencilerine merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Hukuk Başlangıcı dersini verdi.


KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'yı, Hukuk Fakültesi TOBB Binası Şehit Abdullah Tayyip Olçok Amfisi'nde ağırladı. Kendisi de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Başkan Kılca, Hukuk Başlangıcı dersinde kürsüye çıktı. Hukuk Fakültesi öğrencilerine hitap eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, sözlerine üniversitenin içinde bulunduğu Karatay Bölgesi'ni ve Karatay Belediyesini tanıtarak başladı. Zorlu bir sınav maratonu neticesinde Hukuk Fakültesini kazanmalarından dolayı öğrencileri tebrik eden Kılca, hukuk mezunlarının çalışma alanları konusunda geniş bilgi verdi.


"Hukukçu kendini geliştirmediği ve durağan kaldığı sürece başarılı olamaz"


Hak ve hukuk terimlerini açıklayarak derse giriş yapan Başkan Hasan Kılca, "Bir yandan yabancı dil seviyenizi yükseltirken bir yandan da Uluslararası Hukuk, Ticaret Hukuku, İhale Mevzuatı gibi konularda kendinizi geliştirirseniz Dış Ticaret ve Uluslararası İlişkiler gibi alanlarda aranan bir hukukçu olursunuz" diyerek öğrencilere tavsiyelerde bulundu.


Hukuk alanındaki yeni gelişmeleri izlemeleri ve kendilerini geliştirmeleri konularına vurgu yapan Başkan Kılca, Resmi Gazeteyi takip etmelerini önererek, "Hukukçu kendini geliştirmediği ve durağan kaldığı sürece başarılı olamaz" dedi.


"Nerede görev yaparsanız yapın hak ve adaletten ayrılmayın"


KTO Karatay Üniversitesi'nde ders vermekten dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Kılca, "Hakkı ve hukuku içselleştirebilirseniz, hayatta her şeyi başarabilirsiniz. Nerede görev yaparsanız yapın hak ve adaletten ayrılmayın" şeklinde konuştu.


Dersin ardından öğrenciler, hukukçu bir belediye başkanına güncel meselelere ilişkin sorularını yöneltti. KTO Karatay Üniversitesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Hikmet Tülen, bu kez hukukçu kimliğiyle kendilerine hitap eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkürlerini iletti. Dekan Yardımcısı Tülen, günün anısına KTO Karatay Üniversitesi Yayıncılık ve Yapımcılık İktisadi İşletmesi (KARYAY) tarafından yayın hayatına kazandırılan II. Uluslararası İslam Ticaret Hukuku Kongresi ve İslam Hukukuna Giriş kitaplarını hediye etti. - KONYA

Karatay Üniversitesi, Hasan Kılca, Karatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 04:50 Kaynak: İHA
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