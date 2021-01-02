KTO Karatay'da pandemi sürecindeki sosyal hizmetin önemi konuşuldu - Son Dakika

KTO Karatay'da pandemi sürecindeki sosyal hizmetin önemi konuşuldu

02.01.2021 12:33
KTO Karatay'da pandemi sürecindeki sosyal hizmetin önemi konuşuldu, System.String[]

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü'nün düzenlediği "Covid-19 Pandemisi Sürecinde Sosyal Hizmetlerin Sunumu ve Sosyal Hizmet Eğitimi: İngiltere ve Türkiye Örnekleri" webinarı gerçekleştirildi.

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü'nün düzenlediği "Covid-19 Pandemisi Sürecinde Sosyal Hizmetlerin Sunumu ve Sosyal Hizmet Eğitimi: İngiltere ve Türkiye Örnekleri" webinarı gerçekleştirildi.

KTO Karatay Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü'nün düzenlediği webinara Liverpool Hope Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü'nden Prof. Dr. Hakan Acar, Londra Hackney Belediyesi'nden Aile Müdahale ve Destek Hizmetleri Bölümü İzleme ve Havale Birimi Yöneticisi Sosyal Hizmet Uzmanı Ali İstanbullu, Konya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden Sosyal Hizmet Uzmanı Osman Akbaba ve Sosyal Hizmet Uzmanı Muhammet Kiremitçi katıldı. Webinarın moderatörlüğünü ise KTO Karatay Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kamil Alptekin yaptı. Webinarda, Türkiye için Covid -19 pandemi sürecinde sosyal hizmetlerin sunumu ve sosyal hizmet eğitimi kapsamında alınan önlemler, sunulan yeni hizmet ve gelecek beklentileri değerlendirildi.

"İhtiyacı olan ailelere, sosyal ekonomik destekler artırıldı"

Gerçekleştirilen webinarın sonucunda önemli tespitlerin ortaya çıktığını belirten KTO Karatay Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kamil Alptekin, "Türkiye'de korona virüs kaynaklı ilk ölümün görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden bugüne, salgının gösterdiği riskin düzeyine göre devlet eliyle sosyal hizmetlerin oluşturulmasında, sunumunda ve denetiminde farklı politikalar izlendi, farklı önlemler alındı" dedi.

Salgın döneminde ortalama yaşam düzeyinin gerisinde kalan dezavantajlı bireylerin dezavantaj durumunun derinleşme tehlikesine dikkat çeken Alptekin, "Özellikle yaşlı, engelli ve korunmaya muhtaç çocuklara yönelik olarak kurum bakım hizmetlerinde, hızla bir dizi tedbirler alındı. Dezavantajlı gruplara yönelik kamusal sosyal hizmetler, korona virüs salgınının etkisini artırdığı dönemlerde 'aciliyet' içerenler dışında kesintili sunulabildi, kurum bakım hizmetleri dışarıya kapatıldı. Salgının başlangıç dönemlerinde kuruluşların acil afet planlarının güncellenmesi, stok, personel, sağlık ve olası vaka durumlarını izleyebilmek için Aile Bilgi Sistemi'nde takip modülü oluşturulması, dijital eğitim ortamı bulamayan çocukların eğitimden kopmamaları için ailelerine sosyal ekonomik desteklerin artırılması, tablet dağıtımı yapılması gibi bir dizi tedbirler hayata geçirildi" şeklinde konuştu.

"Vefa Sosyal Destek Grupları başarılı çalışmalara imza attı"

Vefa Sosyal Destek Gruplarının önemine değinen Alptekin, "65 ve üstü yaş grubunda bulunan vatandaşlarımıza getirilen sokağa çıkma yasağı dönemlerinde yaşlıların, engellilerin ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın günlük ihtiyaçlarının karşılanmasında Vefa Sosyal Destek Grupları başarılı çalışmalara imza attı. Maaş çekme/banka işlemleri, nakit yardımların dağıtılması, market-pazar alışverişi, fatura-taksit ödeme, ilaç temini ve gıda paketleri dağıtımı bu çalışmalar arasında yer alıyor. Pandemide devletin yanı sıra yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve özel sektörde sosyal hizmet alanındaki dayanışmaya önemli katkılar sağlıyor. Evde bakım hizmetlerinin yaygınlaşması, ev tipi ve gündüzlü bakımın özendirilmesi noktasında sektörler arası işbirliğinin, salgının ilerleyen dönemlerinde de devam ettirilmesi gerekmekte" ifadelerine yer verdi.

"Dezavantajlı nüfus gruplarına ulaşmada risk haritaları önemli araçlardır"

Yaşlılar, engelliler, sığınmacılar, risk altında yaşayan çocuklar vb. dezavantajlı nüfus gruplarına ulaşmada risk haritalarının önemli araçlar olduğunu da belirten Alptekin, "Risk haritaları önemli araçlardır. Ancak pandemi döneminde risk haritalarından yeterince yararlanılamadığı için hizmetlerin sunumunda istenilen hıza ulaşılamamıştır. Özellikle kırsal alanda yaşayan, teknoloji kullanımı çok sınırlı olan engelli ve yaşlılara erişimde yeni yöntemlerin geliştirilmesi, uzaktan eğitime ulaşmakta zorlanan çocukların tespiti ve mağduriyetlerinin giderilmesi, korunmaya muhtaç çocuklara yönelik koruyucu aile hizmetinin daha özenli ve profesyonel zeminde yürütülmesi, risk altındaki çocuklara ulaşmada okul sosyal hizmeti modelinin hayata geçirilmesi, filyasyon ekibinde psikososyal destek sağlayıcı profesyonellere yer verilmesi gerekli görülmektedir" diye konuştu. - KONYA

KTO Karatay'da pandemi sürecindeki sosyal hizmetin önemi konuşuldu
KTO Karatay'da pandemi sürecindeki sosyal hizmetin önemi konuşuldu

Karatay Üniversitesi, İngiltere, Türkiye, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel KTO Karatay'da pandemi sürecindeki sosyal hizmetin önemi konuşuldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Somali'de intihar saldırısı: 1'i ağır 5 Türk işçi yaralandı Önlemler had safhada! Jandarma, mutasyona uğramış virüslü vakanın kapısında nöbet tutmaya başladı Uzunlukları 2 metreyi bulan 4 asırlık dev mezar taşlarını görenler hayrete düşüyor Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili konuştu: Gençlerde bulaşıcılığı fazla, rehavete kapılmamalıyız Cem Yılmaz eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'yı Instagram'dan takip etmeyi bıraktı Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık Meteoroloji'den Ege Bölgesi için sağanak yağış uyarısı
Son Dakika: 3 gencin kapalı otoparkta ölü bulunmasıyla ilgili Ankara Valiliği'nden açıklama: Karbonmonoksit ya da alkolden zehirlendiler Son Dakika: 3 gencin kapalı otoparkta ölü bulunmasıyla ilgili Ankara Valiliği'nden açıklama: Karbonmonoksit ya da alkolden zehirlendiler         
12:29
NBA yıldızı Luka Doncic, maçtan dönerken Hadise'nin NBA yıldızı Luka Doncic, maçtan dönerken Hadise'nin "Düm Tek Tek" şarkısını dinledi         
12:11
PSG tarihinin ilk golünü atan Bernard Guignedoux hayatını kaybetti PSG tarihinin ilk golünü atan Bernard Guignedoux hayatını kaybetti         
11:33
Hamile kadının karnındaki bebeği çalmıştı! 12 Ocak'ta idam edilecek Hamile kadının karnındaki bebeği çalmıştı! 12 Ocak'ta idam edilecek         
11:02
Polis ekipleri, sigara içerken yakalanan yolcuyu uçağın kapısından aldı Polis ekipleri, sigara içerken yakalanan yolcuyu uçağın kapısından aldı         
10:06
2017'de cezaevinden kaçmıştı! Aranan kadın hükümlü, saklandığı evde yakalandı 2017'de cezaevinden kaçmıştı! Aranan kadın hükümlü, saklandığı evde yakalandı         
09:55
Iraklı iş insanına suikast için geldi, bulamayınca korumasını öldürdü! Cinayet anı kamerada Iraklı iş insanına suikast için geldi, bulamayınca korumasını öldürdü! Cinayet anı kamerada         
09:36
Para istediği genci sırtından bıçakladı, ifadesiyle pes dedirtti: Kimse bana küfredip aşağılayamaz Para istediği genci sırtından bıçakladı, ifadesiyle pes dedirtti: Kimse bana küfredip aşağılayamaz         
09:25
Rusya değil Türkiye! 65 yaşındaki aşçı, dondurucu soğukta buzu kırıp suya girdi Rusya değil Türkiye! 65 yaşındaki aşçı, dondurucu soğukta buzu kırıp suya girdi         
08:12
Koronavirüsü yenen Şener Şen'den hastalık sonrası yeni imaj Koronavirüsü yenen Şener Şen'den hastalık sonrası yeni imaj         
08:09
Kazada aracı perte çıkan Enes Batur 1 milyon liraya yeni cip aldı Kazada aracı perte çıkan Enes Batur 1 milyon liraya yeni cip aldı         
07:44
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "Vitrin mankeni" sözlerini eleştiren Akşener'e Soylu'dan tepki: Söylediği söz ağırıma gitti         
07:24
Mehmet Ali Erbil'in yılbaşı paylaşımı sevenlerini üzdü! Şömine başında dertlendi Mehmet Ali Erbil'in yılbaşı paylaşımı sevenlerini üzdü! Şömine başında dertlendi         
21:27
Rüştü Reçber'in kızı Tuana Reçber yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti Rüştü Reçber'in kızı Tuana Reçber yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti         
19:25
Bu acının tarifi yok! İlkokul müdürü, 16 gün içinde tüm ailesini kaybetti Bu acının tarifi yok! İlkokul müdürü, 16 gün içinde tüm ailesini kaybetti         
18:44
Kepçeyle duvarı yıkılarak girilen binada, 89 kişi kumar oynarken yakalandı Kepçeyle duvarı yıkılarak girilen binada, 89 kişi kumar oynarken yakalandı         
18:04
Akhisar Belediye Başkanı'ndan piyango çıkan kişiye ilginç mesaj: 3-5 milyon at da hizmet edelim Akhisar Belediye Başkanı'ndan piyango çıkan kişiye ilginç mesaj: 3-5 milyon at da hizmet edelim         
17:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2021 12:41:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: KTO Karatay'da pandemi sürecindeki sosyal hizmetin önemi konuşuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei